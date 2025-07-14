Три человека, включая младенца, погибли в ДТП на трассе Костанай — Аулиеколь
Shacman и ВАЗ столкнулись на трассе.
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По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшими, произошедшего утром 14 июля на автодороге "Костанай – Аулиеколь – Сурган", полицией начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе ДП региона, авария произошла с участием грузового автомобиля Shacman и легкового ВАЗ-2110. По предварительным данным, в результате столкновения на месте скончались водитель и двое пассажиров ВАЗа, в том числе ребёнок 2023 года рождения.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии и напоминает:
"Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть максимально внимательными за рулём и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих".
Досудебное расследование проводится в рамках законодательства, назначены необходимые экспертизы.
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