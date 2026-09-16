Звезды казахстанского бокса выступят на Азиатских играх-2026

Сразу три чемпиона мира, серебряный призер Олимпиады и действующие чемпионы Азии выйдут на ринг за Казахстан на Азиатских играх-2026 в Японии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В весе до 55 кг выступит Махмуд Сабырхан. В прошлом году он стал чемпионом мира World Boxing, а в этом сезоне выиграл турнир в Испании и взял бронзу чемпионата Азии. Для него это будет вторая Азиада.

Махмуд Сабырхан

Оразбек Асылкулов дебютирует на Играх в категории до 60 кг. Весной он выиграл чемпионат Азии, одолев в финале индийца Сачина.

Оразбек Асылкулов

Торехан Сабырхан тоже впервые выйдет на ринг Азиады среди взрослых. В 2025 году он сразу выиграл чемпионат мира в категории до 70 кг. В этом сезоне добавил победу на турнире в Таиланде и серебро чемпионата Азии.

Торехан Сабырхан

Сабыржан Аккалыков выступит в весе до 80 кг. Еще недавно он боксировал в категории до 75 кг, где стал чемпионом Азии. Теперь казахстанец поднимается выше.

Сабыржан Аккалыков

Один из главных лидеров команды Нурбек Оралбай будет боксировать в категории до 85 кг. Серебряный призер Олимпиады-2024 в этом году стал чемпионом Азии и выиграл международный турнир в Испании.

Нурбек Оралбай

Капитан сборной Айбек Оралбай тоже едет за первой медалью Азиатских игр. В 2025 году он стал чемпионом мира, а в нынешнем сезоне выиграл чемпионат Азии и два этапа Кубка мира.

Айбек Оралбай

Открытие Азиатских игр пройдет 19 сентября. Боксерский турнир начнется 21 сентября.