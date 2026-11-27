В Таразе три воспитанницы специальной школы, по информации из социальных сетей, сбежали из учреждения и рассказали, что подвергались насилию. В полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним, передает BAQ.KZ.

В ответе на запрос редакции BAQ.KZ в департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что проверяют все обстоятельства произошедшего. Ранее жалоб на противоправные действия в отношении воспитанников этого учреждения в полицию не поступало.

«В рамках досудебного расследования все озвученные доводы тщательно проверяются. Проводятся необходимые следственные действия с участием несовершеннолетних и их законных представителей. Действиям лиц, причастных к противоправным деяниям, а также сотрудников специальной школы будет дана правовая оценка», – сообщили в департаменте полиции.

Кроме того, полиция внесла руководству учреждения представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

«Ни один факт противоправных действий не останется без должного внимания полиции. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Жамбылской области», – подчеркнули в ведомстве.

Подробности произошедшего, характер полученных девочками травм и сведения о подозреваемых пока не раскрываются.