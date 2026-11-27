Три девочки сбежали из спецшколы в Таразе: начато расследование
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В Таразе три воспитанницы специальной школы, по информации из социальных сетей, сбежали из учреждения и рассказали, что подвергались насилию. В полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним, передает BAQ.KZ.
В ответе на запрос редакции BAQ.KZ в департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что проверяют все обстоятельства произошедшего. Ранее жалоб на противоправные действия в отношении воспитанников этого учреждения в полицию не поступало.
«В рамках досудебного расследования все озвученные доводы тщательно проверяются. Проводятся необходимые следственные действия с участием несовершеннолетних и их законных представителей. Действиям лиц, причастных к противоправным деяниям, а также сотрудников специальной школы будет дана правовая оценка», – сообщили в департаменте полиции.
Кроме того, полиция внесла руководству учреждения представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.
«Ни один факт противоправных действий не останется без должного внимания полиции. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Жамбылской области», – подчеркнули в ведомстве.
Подробности произошедшего, характер полученных девочками травм и сведения о подозреваемых пока не раскрываются.