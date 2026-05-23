Три дня без связи провел турист в горах Алматы

20 мая турист ушел со стороны Шымбулака и должен был вернуться через два дня. Когда в назначенное время он не вышел на связь, а телефон оказался вне зоны доступа, близкие забили тревогу.

На поиски экстренно отправились спасатели РСС «Барыс» МЧС РК и Службы спасения ДЧС г. Алматы, которые поднявшись на высоту 3200 метров, пешим ходом обследовали склон в сторону пика Чимбулачка.

Пропавший мужчина был обнаружен входе обследования маршрута. Медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели обеспечили его безопасный спуск до высокогорного катка «Медеу» и передали близким.

МЧС напоминает: отправляясь в горы, всегда сообщайте свой точный маршрут и хронометраж похода близким.