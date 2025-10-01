Мощный снегопад обрушился на Костанай и весь регион утром 29 сентября. Он буквально парализовал жизнь города. Деревья трескались и падали на глазах, провода провисали под мокрым тяжелым снегом, светофоры выходили из строя. Фермеры, которые не успели убрать урожай, тоже оказались под ударом стихии. В социальных сетях до сих пор появляются ролики с занесенными снегом полями с зерном и прогнозами о том, что ситуация с урожаем аховая. Как Костанай справляется с последствиями аномального снежного циклона спустя два дня, читайте в материале BAQ.kz.

"Боялись выйти из подъезда"

На другой день после стихии тревогу забили жители многоквартирного дома по ул. Кочубея, 8, расположенного в районе КЖБИ. Они начали писать в социальных сетях, что их ситуация сравнима с армагедоном. Домам не один десяток лет, некоторые из них давно признаны аварийными, а жители ждут расселения в арендные квартиры. Вокруг этих малоэтажных домов очень много деревьев, посаженных еще на заре зарождения города, поэтому преобладают старые клены и карагачи. Так как снежный циклон ударил по деревьям больше всего, то жители дома оказались просто под шквалом летящих веток.

"Мы просто боялись выйти из подъезда, ветки ломало так, что они летели во все стороны. Деревьев очень много, поэтому снег на них лежал прямо сугробами. А снег тяжелый, конечно под ним трещали и ветки, и стволы", - рассказала одна из жительниц этого района Татьяна.

По словам других жильцов, они просили отпилить ветки старых деревьев еще в прошлом году. Но в отделе ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог акимата Костаная им ответили, что нужно встать в очередь. С тех пор очередь за целый год до жильцов так и не дошла. В итоге из-за циклона, они оказались в большой опасности.

После аномального снегопада двор по ул. Кочубея,8 выглядит как большая куча обрезанных веток. Из-за них невысокую трехэтажку практически не видно. Городские службы до сих уборки еще не добрались.

Впрочем, аналогичная ситуация во многих дворах Костаная, не говоря уже о скверах и парках, где деревья валило просто вповалку. Рядом с домом по ул. Бородина замечаем вырванный с корнем клен.

"Вот такой тяжести был снег! Представляете, что такой клен рухнул из-за снега, и корень даже не выдержал!" - констатирует житель двора Куаныш Калиев.

Деревья ломало, светофоры "выбивало"

В Парке Победы сегодня днем шла уборка территории. С газонов парка еще не полностью сошел снег. Сотрудники городских служб поднимали деревья, отпиливали сломанные ветки и вывозили их на тракторах. Некоторые деревья до сих пор лежат на пешеходных дорожках, их вырвало чуть ли не с корнями. Повреждены линии электропередач, от которых запитаны фонари. Часть самих плафонов тоже не в лучшем виде.

На перекрестке улиц Уральская-Тауелсиздик до сих пор не работают четыре светофора. Они вышли из строя еще 29 сентября и уже три дня не регулируют движение. Люди перебегают дорогу, есть риск спровоцировать ДТП. На тротуарах и проезжей части еще лежит много сломанных веток и стволов, которые мешают движению машин и людей.

"По городу работает около 15 коммунальных бригад, которые разбирают сломанные деревья в парках, скверах, на тротуарах. Но во дворах этим должны заниматься сотрудники КСК и ОСИ", - пояснили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

Специалист этого отдела Тимур Азан добавил, что сегодня по городу также ездит несколько бригад, которые работают над устранением аварий на светофорах.

"Снегопад повредил очень много электрических проводов. Деревья падали на провода, рвали их, плюс снег, под тяжестью которого они повреждались. Около 80% города попало под отключения. Так как наши светофорные объекты находятся в основном на одних линиях с электриками, то они тоже выходили из строя", - пояснил специалист отдела ЖКХ.

Всего, по его словам, во время снегопада не работало 16 светофоров. Сейчас практически все они подключены. В ЭКП "Форфайт" - главной компании, снабжающей костанайцев электричеством, нам подтвердили, что под отключение от света попали более 9000 абонентов. Из них почти 8500 физических лиц и больше 700 юридических. В частности, без света полностью оставались районы Военного городка, улицы Бородина, проспекта Назарабаева и других. В день циклона на устранение аварий на линиях электропередач было направлено более 30 бригад. Сейчас электроснабжение в городе полностью восстановлено. Остались лишь единичные абоненты, которым свет подключают по мере обращения.

Пшеница осталась под снегом

Под снегом оказался и урожай зерна. В социальных сетях до сих пор можно найти ролики с колосьями зрелой пшеницы, полностью засыпанные снегом.

"Поля некоторых фермерских хозяйств действительно оказались под снегом. Большей частью в Карабалыкском, Федоровском, Денисовском районах. В общем тех, которые ближе к границе с Россией, потому что циклон пришел оттуда. Но ситуация не критичная. Снег полежал, быстро растаял и сошел. Конечно, это может повлиять на клейковину. Если ее вымыло влагой, то качество упадет на 1-2%", - сообщили в отделе земледелия управления сельского хозяйства.

И уточнили, что снежный циклон прошел полосой с Урала. Непогода пришла со стороны Челябинской области, которая как раз граничит с Карабалыкским районом, затем идет Федоровский район. Позже циклон ушел на Денисковский и Житикаринский районы. А, к примеру, в Сарыкольском районе, который находится намного севернее, осадков не было вообще. Так что со стихией спорить сложно.

В отделе земледелия также отметили, что фермеры могли бы заранее позаботиться о полном сборе урожая. Ведь погода в последнюю неделю сентября выдалась очень жаркая и сухая, тогда бы часть урожая не оказалась под снегом.

"На данный момент качество урожая среднее. В основном зерно идет третьего класса. Не знаю, как отразится на клейковине недавний снегопад, но в целом не ждем очень плохих результатов", - пояснил руководитель отдела семеноводства и государственной зерновой инспекции управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Ильяс Агайдаров.

Количество занесенных снегом полей с урожаем в управлении сельского хозяйства не назвали, потому что для этого нужно сначала собрать GPS-данные.

В Палате предпринимателей Костанайской области сообщили, что к ним фермеры не обращались.

"Пока что ни одной заявки от аграриев области о том, что они понесли убытки от заваленного снегом урожая к нам не поступало", - отреагировала на наш вопрос руководитель отдела в сфере АПК Анастасия Кудрина.

Прогнозы на октябрь

Напомним, что аким Костаная Марат Жундубаев в день снегопада сообщал, что ремонтным бригадам дополнительно потребуется около 10 дней, чтобы завершить благоустройство города. В областном центре еще не закончили ремонт фасадов домов, тротуаров и улиц.

По сообщениям синоптиков, до конца недели в Костанае установится кратковременное тепло.

"Но плюсовые ночные температуры, это кратковременное явление, связанное с приходом теплого фронтального раздела. К концу недели ночью ожидается до 2 -7 градусов мороза, днем будет 10 -15 градусов тепла", - сообщила руководитель отдела метеорологии КФ АО "Казгидромет" Антонина Шибаршина.

По ее словам, снежный циклон, который пришел в Костанай с берегов Баренцева моря, ушел на Астану, а дальше на юго-восток. В целом же в октябре в Костанае и регионе среднесуточная температура будет на привычном климатическом уровне - в пределах 3-7 градусов тепла. Осадков в октябре ожидается выше среднеклиматической нормы, а к концу месяц, скорее всего, установится снежный покров.

Отметим также, что это не первый аномальный циклон в Костанае. В апреле 2022 года областной центр и регион накрыл мощный ураган, который вырывал деревья с корнем и даже высоковольтные столбы. Тогда почти весь город был отключен от электроснабжения, сугробы заметали машины, а дети перешли на дистанционное обучение.

Фото, видео: Аскар Кенжетаев.