Три газбаллона вынесли из горящего дома в селе Бесагаш Алматинской области

На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение о том что, в селе Бесагаш Талгарского района произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке с последующим переходом огня на соседний жилой дом и хозяйственную постройку.

На место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС и АҚ «Туздыбастау». В ходе тушения пожарные вынесли в безопасное место 3 газовых баллона объёмом 27 литров, что позволило предотвратить возможный взрыв.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.