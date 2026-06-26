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  • Три газбаллона вынесли из горящего дома в селе Бесагаш Алматинской области

Три газбаллона вынесли из горящего дома в селе Бесагаш Алматинской области

Спасатели МЧС и добровольцы «Ауыл құтқарушылары» предотвратили взрыв.

Сегодня 2026, 04:22
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 04:22
Сегодня 2026, 04:22
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Фото: Pixabay.com

На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение о том что, в селе Бесагаш Талгарского района произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке с последующим переходом огня на соседний жилой дом и хозяйственную постройку.

На место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС и АҚ «Туздыбастау». В ходе тушения пожарные вынесли в безопасное место 3 газовых баллона объёмом 27 литров, что позволило предотвратить возможный взрыв.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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