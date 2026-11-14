Три газовых баллона вынесли из горящего кафе в Астане
Столичные пожарные предотвратили возможный взрыв газовых баллонов .
14 Ноября 2026, 13:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
14 Ноября 2026, 13:1414 Ноября 2026, 13:14
209Фото: Скриншот видео
В городе Астана в районе Байқоңыр на шоссе Алаш на территории рынка произошло возгорание в 40-тонном контейнере, переоборудованном под кафе. Огонь охватил мебель и бытовую технику на площади 50 кв. м.
В ходе тушения пожара пожарные оперативно обнаружили и вынесли из горящего помещения три газовых баллона. Благодаря своевременным и слаженным действиям пожарных удалось предотвратить их нагрев и возможный взрыв.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Пока пассажиры обсуждают Stadler, в Астане готовят новый этап их производства
- Рельсы из Актобе и казахстанские шпалы: на чем строят «Бахты – Аягоз»
- Полив за 462 млн теңге без воды: в ЗКО фермеру помогла прокуратура
- Шесть человек погибли при обрушении строящегося здания под Найроби
- Токаев потребовал навести порядок в КТЖ и ускорить развитие транзита