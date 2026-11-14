Три газовых баллона вынесли из горящего кафе в Астане

В городе Астана в районе Байқоңыр на шоссе Алаш на территории рынка произошло возгорание в 40-тонном контейнере, переоборудованном под кафе. Огонь охватил мебель и бытовую технику на площади 50 кв. м.

В ходе тушения пожара пожарные оперативно обнаружили и вынесли из горящего помещения три газовых баллона. Благодаря своевременным и слаженным действиям пожарных удалось предотвратить их нагрев и возможный взрыв.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.