Три года без проверок для малого бизнеса: в Минфине рассказали, как идет работа над мораторием

Министерство финансов вместе с депутатами Курултая и НПП «Атамекен» прорабатывает трехлетний мораторий на проверки микро- и малого бизнеса с 1 января 2027 года. Об этом и о том, как налоговая переходит от проверок к подсказкам, рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Мораторий готовят по поручению Главы государства, при подготовке предложений учитывают опыт предыдущего моратория. Идею Президент озвучил в Послании народу Казахстана.

«Предлагаю депутатам Курултая совместно с Правительством обсудить целесообразность введения с 1-го января 2027 года очередного трехлетнего моратория с учетом всех положительных и отрицательных аспектов предыдущего моратория», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ержан Биржанов выступил на Astana ESG Forum 2026 в Международном финансовом центре «Астана». Он рассказал, что налоговые органы переходят к сервисной модели, в основе которой цифровые услуги и предупреждение нарушений.

«Наша задача — облегчить добросовестному бизнесу соблюдение закона. Важно вовремя выявлять налоговые риски. Взаимодействие государства и бизнеса должно быть простым и предсказуемым», – отметил вице-министр.

За девять месяцев 2026 года органы госдоходов оказали 12,9 млн госуслуг, 99,8% из них в электронном виде. Налоговую отчетность, самую востребованную услугу, в среднем принимают за одну-две минуты. Развиваются сервисы, которые заранее заполняют декларации и позволяют дистанционно урегулировать выявленные расхождения.

Компании могут добровольно перейти на горизонтальный мониторинг, открыв налоговикам онлайн-доступ к учетным данным. Взамен они заранее получают разъяснения по планируемым сделкам и рекомендации по устранению нарушений. Главные условия это достоверный учет, качественный внутренний контроль и своевременное выявление налоговых рисков. Чтобы малому и среднему бизнесу было проще участвовать, прорабатывают подключение через учетную систему 1С.

Цифровизацию налогового и таможенного администрирования обеспечивают системы ИСНА, KEDEN и аналитическая платформа Smart Data Finance. Они автоматизируют обработку документов, объединяют данные и помогают находить риски в хозяйственных связях и цепочках поставок. Аналитический отчет «Пирамида» теперь готовится примерно за пять минут вместо 20 дней.

Вице-министр уточнил, что для налоговиков в ESG-повестке важны качество корпоративного управления и достоверность данных. Сам по себе ESG-рейтинг налоговых преимуществ не дает и от обязательных требований не освобождает.

Сокращение теневой экономики и защита добросовестного бизнеса остаются приоритетами Министерства финансов.