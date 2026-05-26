Три года после пожара: в Абайской области экспериментируют с восстановлением леса

В масштабном пожаре 2023 года уничтожено 63 тысяч гектаров леса. Это десятая часть всего резервата "Семей Орманы". Тогда за неделю сгорела территория, сравнимая с площадью Алматы. Экосистема, формировавшаяся сотни лет, оказалась в огне. Погибли миллионы деревьев.

С 2024 года лесники приступили к его восстановлению. Сейчас на сгоревших в той стихии территориях высажено больше 508 тысяч саженцев. Но восстановление леса - это долгий процесс с подготовительными работами. О том, как они проходят, нам подробно рассказал заместитель генерального директора РГУ ГЛПР "Семей Орманы" Нуржан Бекенов.

Зачем считать сгоревшие деревья?

Восстановление леса включает несколько этапов. Сначала территории, на которых бушевал пожар, нужно очистить от горельника - то есть обугленных деревьев. Их пилят, перерабатывают. Затем расчищают территорию от веток и остатков гари. После высаживают молодые сеянцы сосны обыкновенной, которым не больше трёх лет.

Первым делом специалисты проводят материальную оценку леса - отвод и таксацию. Перед вырубкой нужно посчитать, сколько деревьев уйдёт под топор, какие из них на дрова, а какие - на пиломатериал.

Госинспекторы каждый день проводят инвентаризацию сгоревших сосен, вооружившись топором и специальной линейкой - мерной вилкой. Диаметр каждого ствола замеряют на уровне груди: если дерево тоньше восьми сантиметров - его относят в категорию дровяной древесины. Более крупные, но изогнутые и сучковатые стволы идут туда же. Прямые и толстые деревья отправляются на доски - деловой и полуделовой лес маркируют разными насечками.

Специалисты определяют пригодность древесины по нескольким признакам: диаметр, стройность, наличие сучков, дупла. Эксперты подчёркивают: деревья с живыми ветками и менее 70% ожога получают второй шанс - их окольцовывают и отмечают краской, чтобы они могли дать семена и восстановить лес.

В одной деляне площадью 25 гектаров после пожара насчитывается от 300 до 500 "зелёнок" - сосен, сохранивших жизнеспособность. Их фиксируют в технологической карте лесосеки - учёт в лесу не менее строгий, чем на заводе.

Отвод и таксация лесосек - это не просто цифры для отчёта, а основа будущей санитарной очистки леса. На основе этих подсчётов резерват распределяет сгоревшие территории среди тех, кто хочет принять участие в расчистке и заработать.

Такими темпами на подсчёт и маркировку сгоревших деревьев уйдёт больше десяти лет. Поэтому с 2023 года в правилах отвода лесосек появились инновации: учёт древесины ведут не только по делянам, но и поквартально, а объёмы определяют по факт рубки: спилил - отсортировал. Подробнее о том, как подсчитывают сгоревший лес, мы рассказывали в наем репортаже.

Щепки летят!

На данный момент на территории резервата "Семей Орманы" работает 145 бригад по вырубке горельника 2023 года. 9 из них разрабатывают древесину через аукцион, 133 бригады занимаются заготовкой пиломатериала от резервата. Кроме того к переработке присоединились четыре инвестора, которые закупают у "Семей Орманы" кругляк и отправляют его на переработку. По примерным подсчётам резервата, сгоревший в ходе июньских пожаров сосновый бор в области Абай - это 6 млн. кубометров готового лесоматериала.

"У нас есть дорожная карта, утверждённая министром на 10 лет, согласно которой мы должны ежегодно разрабатывать 600 тысяч кубометров. Это результат ЧС. Мы должны бросить все силы, чтобы расчистить лес от горельника и подготовить его к посадке молодняка. В 2024-м году было вывезено 159 тысяч кубометров древесины, за весь 2025 год - 606 тысяч кубометров, за 4,5 месяца 2026 года - 126,2 тысячи кубических метров. Динамика хорошая", - озвучил объёмы заместитель директора природного резервата "Семей Орманы" Нуржан Бекенов.

Ленточные пилорамы для распиловки древесины установлены в трёх филиалах резервата. Лишь часть горельника пригодна для распиловки. Из неё получают обрезные и необрезные доски третьего сорта. Деревья, пройденные верховым и низовым пожаров, автоматически снижаются в классе по качеству древесины. Один кубический метр обрезной доски на пилорамах резервата стоит 45 тысяч тенге.

Сейчас на территории резервата идёт строительство ещё одного цеха, на этот раз многопильного. Его возводят корейские инвесторы. Оборудование закуплено, каркас сооружения готов. "Лесопилку" запустят в конце июня.

Первые два года инвесторы планируют перерабатывать на этой станции древесину сами, после окончания контракта оставят установку лесникам.

Армия вредителей

В этом году работы начались с января. Древесину пилят и вывозят без выходных. И дело не только в поставленных сроках. В лесу без устали работают "конкуренты" - это вредители. Обугленная кора привлекает их, как нектар пчёл. Миллиарды насекомых буквально разъедают древесину изнутри. Из-за чего качество падает с каждым днём. Главный враг - короед.

Горельник представляет интерес для строительной индустрии, пока вредители не проложили в стволах длинные туннели и не превратили её в труху. В противном случае такая гарь автоматически отправится на дрова.

По оценке специалистов, горельник 2023 года имеет коммерческую ценность и может быть пиломатериалом ещё пару лет. Затем они начнут падать из-за неустанной работы короедов и шелкопрядов, которые съедают деревья изнутри. Поэтому процесс стараются ускорить и вывезти как можно больше древесины в ближайшие годы.

"С 2025 года по разработке горельника нам помогает Министерство чрезвычайных ситуаций. На днях к этой работе подключится Министерство обороны. Чем жарче будет лето, тем быстрее вредители будут портить древесину. Это идеальные условия для них", - рассказал Нуржан Бекенов.

Посадка сеянцев

Восстановление сгоревшего леса - главная задача Комитета лесного хозяйства и резервата "Семей Орманы" в частности. Пожар прошёл на территории трёх филиалов – Семипалатинском, Новошульбинском и Бородулихинском.

В 2024 году на 50 гектарах выжженной земли высадили 40 587 сеянцев сосны. С 2025 года объём посадки увеличился и сегодня достиг 300 гектаров, на которых лесники дали новую жизнь 508 513 саженцам.

В восстановлении зелёного фонда принимают участие корейские специалисты, с которыми "Семей Орманы" заключил меморандум о совместной работе.

Сейчас заграничные лесники строят на территории резервата лесопильную станцию и экспериментируют с эффективностью выращивания сосны обыкновенной на просторах реликтового бора.

60 гектаров из общей массы обновлённого соснового фонда высажено с учётом рекомендаций корейских специалистов.

"С 2025 года мы привлекаем экспертов из Южной Кореи для посадки деревьев. Они разработали три метода распределения сеянцев и предложили нам в качестве рекомендации. Они предлагают соблюдать расстояние между сеянцами 80, 100 или 125 сантиметров для лучшей приживаемости. Мы выбрали расстояние в 100 см. Таким методом мы высадили сеянцы на территории 60 гектаров леса. Основная посадка у нас ведётся с разницей между саженцами в 70 см", - пояснил Нуржан Бекенов.

Агротехнические сроки для укоренения сосновой рассады весной составляют всего 12-15 дней. Осенью период посадки может увеличиваться до 30 дней в случае хорошей погоды и обильных дождей. Поэтому лесники экспериментируют с приживаемостью. На сегодня она составляет не больше 65%.

Новое - забытое старое!

Чем суше и жарче весна, тем меньше саженцев выживет. Весна 2026 года выдалась именно такой. Дабы не надеяться только на погоду, в этом году лесники решили устроить полив молодой рассады - впервые в истории резервата.

Для этого было решено переоборудовать пять списанных пожарных машин на базе шасси ЗИЛ в водовозы.

"В этом году мы экспериментально проводим полив высаженных сеянцев. Для этого выбрали машины высокой проходимости. Их переоборудовали в водовозы объёмом по три тонны. Будем поливать самотёчным методом всё лето, осенью посмотрим на приживаемость", - рассказал Нуржан Бекенов.

Старожилы лесного мира рассказывают, что в советские годы полив молодняка использовался регулярно. И вот к ней вернулись!

Спустя десятилетия инженеры леса вспомнили ещё об одной практике, зарекомендовавшей себя в прошлом столетии. Это высадка леса блочным методом или в шахматном порядке.

"Этот способ лесовосстановления предполагает высадку деревьев не сплошной линией, а блоками, или участками. Это поможет уменьшить риск перехода верхового пожара и массового поражения вредителями. Поэтому оставляем пустоты. Мы вернулись к этой агротехнике с прошлого года", - пояснили в резервате "Семей Орманы".

Кроме того блочная схема озеленения позволяет равномерно распределять между деревьями свет и пространство, а корни меньше конкурируют друг с другом.

Весной в резервате проходит посадка с открытой корневой системой, а осенью - с закрытой, которая отличается лучшей приживаемостью.

Сеянцы сосны обыкновенной выращивают в 10 питомниках. Один из них - Лесосеменной комплекс Карамурзинского лесничества Канонерского филиала. Это единственное в Казахстане место, где выращивают рассаду с закрытой корневой системой в стаканчиках.

Её приживаемость - до 90%. В будущем этот пилотный проект планируют внедрить в 6 регионах Казахстана.

Объём выращивания рассады увеличивается с каждым годом. Так, этой весной в Морозовском лесничестве добавили к основно площади питомника 5 гектаров. Ещё один питомник запланирован в Букебаевском лесничестве.

"В прошлом году наши специалисты побывали в природном резервате "Ертис Орманы" Павлодарской области, сравнили приживаемость. Оказалось, что у них она выше. Вероятно, дело в наших более экстремальных погодных условиях и сложном рельефе. Поэтому мы приняли решение устроить полив и высаживать саженцы новыми способами для высокой результативности. Посадка сеянцев ведётся в 9 из 10 филиалов, столько водовозов у нас нет. Но экспериментально мы решили попробовать. Надеемся, что результат нас порадует", - заключил заместитель руководителя резервата "Семей Орманы" Нуржан Бекенов.

Лесной массив Казахстана составляет 13 млн. гектаров. Это 5% территории нашей страны. Из них лесной фонд Абайской области составляет 827 тысяч гектаров. В регионе два лесовладельца - Национальный парк "Тарбагатай" и природный резерват "Семей Орманы", площадь которого больше 650 тысяч гектаров.

К 2030 году президент Касым-Жомарт Токаев поручил высадить два миллиарда деревьев и увеличить площадь лесной территории до 14,5 млн гектаров.