Три казахстанских дзюдоиста вышли в четвертьфинал турнира Grand Slam в Абу-Даби
29 Октября 2026, 15:15
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29 Октября 2026, 15:1529 Октября 2026, 15:15
141Фото: НОК РК
В Абу-Даби стартовал турнир серии Grand Slam по дзюдо. По итогам предварительных поединков три представителя сборной Казахстана пробились в четвертьфинал.
В весовой категории до 60 кг Елдос Сметов одолел китайского дзюдоиста Ма Юйлиня, а Талгат Орынбасар оказался сильнее россиянина Турпала Хабибулаева.
В дивизионе до 66 кг Гусман Кыргызбаев одержал победу над представителем Хорватии Дани Клачаром и продолжит борьбу за медали.
Другой казахстанец, Акылжан Жубатканов (до 66 кг), уступил на старте соревнований монгольскому спортсмену Нармандаху Баянмукху и завершил выступление на турнире.
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