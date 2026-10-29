Три казахстанских дзюдоиста вышли в четвертьфинал турнира Grand Slam в Абу-Даби

В Абу-Даби стартовал турнир серии Grand Slam по дзюдо. По итогам предварительных поединков три представителя сборной Казахстана пробились в четвертьфинал.

В весовой категории до 60 кг Елдос Сметов одолел китайского дзюдоиста Ма Юйлиня, а Талгат Орынбасар оказался сильнее россиянина Турпала Хабибулаева.

В дивизионе до 66 кг Гусман Кыргызбаев одержал победу над представителем Хорватии Дани Клачаром и продолжит борьбу за медали.

Другой казахстанец, Акылжан Жубатканов (до 66 кг), уступил на старте соревнований монгольскому спортсмену Нармандаху Баянмукху и завершил выступление на турнире.