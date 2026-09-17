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Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане 16 сентября

Возгорания произошли в Карагандинской области и на территориях лесных резерватов «Семей орманы» и «Ертіс орманы».

17 Сентября 2026, 06:14
АВТОР
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Pixabay.com 17 Сентября 2026, 06:14
17 Сентября 2026, 06:14
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Фото: Pixabay.com

В Казахстане 16 сентября зарегистрировали три лесных пожара на территории государственного лесного фонда. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Один пожар зафиксирован в Карагандинской области, ещё по одному — на территориях государственных лесных природных резерватов «Семей орманы» и «Ертіс орманы».

После обнаружения возгораний специалисты оперативно приступили к тушению. В работах задействованы силы и средства государственной лесной охраны, а также сотрудники РГКП «Казавиалесоохрана».

Специалисты «Казавиалесоохраны» проводят воздушное наблюдение за территориями и оказывают помощь наземным подразделениям в тушении пожаров.

В Минэкологии отметили, что ситуация находится на постоянном контроле. В настоящее время продолжаются работы по локализации и полному тушению возгораний.

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