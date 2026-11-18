Три лидера за одним столом: о чём будут говорить Путин, Трамп и Си Цзиньпин
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Лидеры России, США и Китая встретились на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин пообщались во время приветственного банкета. В четверг они должны провести первую трёхстороннюю встречу. Ожидается, что переговоры продлятся около часа.
Среди возможных тем — война в Украине, ядерное разоружение и международная безопасность. Отдельно Путин и Трамп могут обсудить российско-украинскую войну. Накануне Путин уже провёл переговоры с Си Цзиньпином. Российский президент заявил, что Москва и Пекин выступают за формирование «более справедливого многополярного мироустройства».
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, лидеры также обсудили ситуацию в Украине. Встреча трёх лидеров привлекла особое внимание на фоне войны России против Украины и западных санкций против Москвы. По оценке экспертов, Путин может попытаться добиться обсуждения будущего Украины наравне с США и Китаем, без участия Киева и европейских стран.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал о риске повторения Ялтинской конференции, на которой великие державы определяли послевоенное устройство мира. Саммит АТЭС проходит с участием лидеров 21 страны. В повестке — торговля, искусственный интеллект и устойчивость цепочек поставок.
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