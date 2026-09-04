Три магнита вызвали редкое осложнение у 5-летнего ребенка в Алматы

В Алматы врачи успешно прооперировали 5-летнего ребенка, который проглотил три магнита. Один из них находился в желудке, два других в тонкой кишке. Из-за сильного притяжения они соединились через стенки органов и вызвали редкое осложнение, передает BAQ.KZ.

Ребенка лечили в Детской городской клинической больнице №2 Алматы. Магниты находились в желудочно-кишечном тракте длительное время.

Постоянное давление привело к повреждению тканей и образованию пролежня. Между желудком и тонкой кишкой сформировалось патологическое сообщение, которое врачи называют магнитной фистулой.

Операцию начали лапароскопическим методом. Когда хирурги оценили характер повреждения, для безопасности ребенка перешли к открытому вмешательству.

«Фистула была устранена, все три магнита удалены, поврежденные участки тканей иссечены и ушиты. Брюшная полость была санирована и дренирована. Операция завершилась успешно. После проведенного лечения состояние ребенка улучшилось. На момент выписки он чувствовал себя удовлетворительно, послеоперационные раны были без признаков воспаления», рассказал оперировавший ребенка хирург, - заместитель директора ДГКБ №2 Алматы Марат Каптагаев.

После лечения ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи обратили внимание родителей на опасность небольших магнитных игрушек. При проглатывании нескольких магнитов они могут притянуться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта.

По словам директора ДГКБ №2 Алматы Марата Рабандиярова, такое притяжение способно вызвать пролежни, перфорации, свищи, кишечную непроходимость и перитонит.