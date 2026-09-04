Три магнита вызвали редкое осложнение у 5-летнего ребенка в Алматы
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В Алматы врачи успешно прооперировали 5-летнего ребенка, который проглотил три магнита. Один из них находился в желудке, два других в тонкой кишке. Из-за сильного притяжения они соединились через стенки органов и вызвали редкое осложнение, передает BAQ.KZ.
Ребенка лечили в Детской городской клинической больнице №2 Алматы. Магниты находились в желудочно-кишечном тракте длительное время.
Постоянное давление привело к повреждению тканей и образованию пролежня. Между желудком и тонкой кишкой сформировалось патологическое сообщение, которое врачи называют магнитной фистулой.
Операцию начали лапароскопическим методом. Когда хирурги оценили характер повреждения, для безопасности ребенка перешли к открытому вмешательству.
«Фистула была устранена, все три магнита удалены, поврежденные участки тканей иссечены и ушиты. Брюшная полость была санирована и дренирована. Операция завершилась успешно. После проведенного лечения состояние ребенка улучшилось. На момент выписки он чувствовал себя удовлетворительно, послеоперационные раны были без признаков воспаления», рассказал оперировавший ребенка хирург, - заместитель директора ДГКБ №2 Алматы Марат Каптагаев.
После лечения ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.
Врачи обратили внимание родителей на опасность небольших магнитных игрушек. При проглатывании нескольких магнитов они могут притянуться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта.
По словам директора ДГКБ №2 Алматы Марата Рабандиярова, такое притяжение способно вызвать пролежни, перфорации, свищи, кишечную непроходимость и перитонит.
«При проглатывании нескольких магнитов они способны притягиваться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта, вызывая пролежни, перфорации, свищи, кишечную непроходимость и перитонит. Поэтому призываем родителей при подозрении на проглатывание ребенком магнита незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Своевременное вмешательство может предотвратить тяжелые и жизнеугрожающие осложнения», - сказал Марат Рабандияров.
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