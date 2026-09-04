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  • Три магнита вызвали редкое осложнение у 5-летнего ребенка в Алматы

Три магнита вызвали редкое осложнение у 5-летнего ребенка в Алматы

4 Сентября 2026, 16:30
АВТОР
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Минздрав РК 4 Сентября 2026, 16:30
4 Сентября 2026, 16:30
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Фото: Минздрав РК

В Алматы врачи успешно прооперировали 5-летнего ребенка, который проглотил три магнита. Один из них находился в желудке, два других в тонкой кишке. Из-за сильного притяжения они соединились через стенки органов и вызвали редкое осложнение, передает BAQ.KZ.

Ребенка лечили в Детской городской клинической больнице №2 Алматы. Магниты находились в желудочно-кишечном тракте длительное время.

Постоянное давление привело к повреждению тканей и образованию пролежня. Между желудком и тонкой кишкой сформировалось патологическое сообщение, которое врачи называют магнитной фистулой.

Операцию начали лапароскопическим методом. Когда хирурги оценили характер повреждения, для безопасности ребенка перешли к открытому вмешательству.

«Фистула была устранена, все три магнита удалены, поврежденные участки тканей иссечены и ушиты. Брюшная полость была санирована и дренирована. Операция завершилась успешно. После проведенного лечения состояние ребенка улучшилось. На момент выписки он чувствовал себя удовлетворительно, послеоперационные раны были без признаков воспаления», рассказал оперировавший ребенка хирург, - заместитель директора ДГКБ №2 Алматы Марат Каптагаев.

После лечения ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи обратили внимание родителей на опасность небольших магнитных игрушек. При проглатывании нескольких магнитов они могут притянуться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта.

По словам директора ДГКБ №2 Алматы Марата Рабандиярова, такое притяжение способно вызвать пролежни, перфорации, свищи, кишечную непроходимость и перитонит.

«При проглатывании нескольких магнитов они способны притягиваться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта, вызывая пролежни, перфорации, свищи, кишечную непроходимость и перитонит. Поэтому призываем родителей при подозрении на проглатывание ребенком магнита незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Своевременное вмешательство может предотвратить тяжелые и жизнеугрожающие осложнения», - сказал Марат Рабандияров.

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