Три монументальных мурала о главных ценностях появились в Жетiсу

В области Жетісу к Дню Республики одновременно открылись три тематических мурала, ставшие символом гражданской ответственности и ценностей общества, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

Проект, инициированный молодежью региона, реализован в рамках идеологической программы Президента "Әділетті Қазақстан", направленной на укрепление гражданской ответственности, принципов справедливости и экологической культуры в обществе, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Муралы созданы с целью популяризации основных принципов трех концепций — "Таза Қазақстан", "Адал Азамат" и "Заң мен Тәртіп". Объекты монументальной живописи размещены на стенах многоэтажных жилых домов в городах Саркан, Уштобе Сарканского и Каратальского районов, а также в селе Балпык би Коксуского района.

"Для нас мурал – это не просто изображение на стене. Это напоминание о том, какие принципы мы выбираем для своей жизни. Поэтому муралы раскрывают три ключевых направления. Мурал "Таза Қазақстан" посвящен теме экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде, выступающей основой устойчивого развития. Мурал "Адал Азамат" символизирует честность, личную ответственность и активное участие граждан в жизни общества. А мурал "Заң мен Тәртіп" отражает значение верховенства закона и общественного порядка для развития стабильного и справедливого государства. Мы, молодежь, верим, что будущее формируется в ежедневных поступках. Следить за чистотой, работать честно, уважать закон и людей – это то, что делает общество устойчивым и справедливым", — отметил директор КГУ "Жетісу жастары" Шамиль Ванкеев.

