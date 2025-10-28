В области Жетісу к Дню Республики одновременно открылись три тематических мурала, ставшие символом гражданской ответственности и ценностей общества, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

Проект, инициированный молодежью региона, реализован в рамках идеологической программы Президента "Әділетті Қазақстан", направленной на укрепление гражданской ответственности, принципов справедливости и экологической культуры в обществе, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Муралы созданы с целью популяризации основных принципов трех концепций — "Таза Қазақстан", "Адал Азамат" и "Заң мен Тәртіп". Объекты монументальной живописи размещены на стенах многоэтажных жилых домов в городах Саркан, Уштобе Сарканского и Каратальского районов, а также в селе Балпык би Коксуского района.