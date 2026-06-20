Три новых маршрута запустят из Казахстана в Азербайджан

Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

Так, с 16 июня т.г. авиакомпания AZAL выполняет рейсы по новому маршруту Шымкент – Баку с частотой 3 рейса в неделю. В результате общее количество рейсов между Казахстаном и Азербайджаном увеличилось с 30 до 33 рейсов в неделю.

Наряду с этим авиакомпания имеет планы выполнять регулярные рейсы по маршрутам Актобе-Баку с частотой 3 раза в неделю и Атырау-Баку с частотой 4 раза в неделю.