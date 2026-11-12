Три объекта Алматы вошли в список 100 лучших туристических направлений мира
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Сразу три туристических объекта Алматы получили международное признание, войдя в рейтинг The Worldworthy 100 за 2026 год. Они заняли позиции в мировых списках лучших пеших маршрутов и канатных дорог.
В частности, ущелье Кимасар, расположенное на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, заняло 56-е место среди лучших пеших туристических маршрутов мира.
Бутаковское ущелье оказалось на 79-й позиции в этой категории, а канатная дорога «Шымбулак» заняла девятое место в мировом рейтинге лучших канатных дорог.
Все три объекта получили сертификаты лауреатов The Worldworthy 100 за 2026 год.
Рейтинг формируется на основе отзывов и оценок посетителей, журналистских исследований и информации из открытых источников.
Включение природных достопримечательностей Алматы в международный список способствует повышению интереса иностранных туристов к региону и развитию экологического туризма в Казахстане.
При этом международное признание подчёркивает важность сохранения природного наследия, защиты экосистем и ответственного развития туристической инфраструктуры.
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