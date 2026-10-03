Три оператора связи оштрафовали за превышение уровня сигнала в Костанайской области

Три оператора сотовой связи привлечены к административной ответственности за превышение допустимого уровня сигнала на территории учреждений уголовно-исполнительной системы Костанайской области, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратура Костанайской области совместно с Государственной радиочастотной службой, Департаментом уголовно-исполнительной системы и представителями операторов провела замеры уровня сигнала сотовой связи на территории учреждений УИС.

По результатам проверки установлено превышение допустимого уровня сигнала на территории трёх учреждений. Нарушения допустили ТОО «Кар-Тел» (Beeline), АО «Kcell» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (ALTEL, Tele2).

После внесения прокуратурой области акта реагирования уполномоченный орган привлёк всех трёх операторов к административной ответственности по части 1 пункта 16 статьи 637 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. На компании наложены штрафы.

Согласно статье 97 Уголовно-исполнительного кодекса, операторы сотовой связи обязаны оптимизировать собственные сети, в том числе своевременно реагировать и принимать меры по снижению уровня распространения радиосигнала на территории учреждений УИС.

В прокуратуре отметили, что ранее в учреждениях уголовно-исполнительной системы выявлялись преступления, совершённые с использованием мобильных телефонов.

В частности, был установлен факт мошенничества, совершённого осуждённым с использованием мобильного телефона. Сумма ущерба составила более 4 млн тенге. В ходе расследования у него изъяли мобильные телефоны, а виновный был привлечён к уголовной ответственности.

Принятые меры направлены на обеспечение соблюдения операторами требований законодательства и исключение возможности использования услуг сотовой связи на территории учреждений УИС без дополнительных расходов со стороны государства.