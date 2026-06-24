Три села будет обеспечивать 201-й противопожарный пункт «Ауыл құтқарушылары»

В селе Жарык Жарминского района области Абай состоялось открытие 201-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Оно будет обеспечивать безопасность 571 жителя сел Жарык, Малай и Карасу.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Жамбыл Джабаев и заместитель акима Жарминского района Берик Самежанов.

На объекте созданы все необходимые условия для круглосуточной работы личного состава и несения службы. Предусмотрены служебные и бытовые помещения, а также гараж для размещения пожарной техники. Пост оснащен пожарной автоцистерной, боевой одеждой, средствами связи и необходимым пожарно-техническим оборудованием. Здание пожарного поста обновлено за счет средств акимата Жарминского района.

Создание поста позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, а также повысит эффективность профилактики и тушения природных и степных пожаров в сельской местности.