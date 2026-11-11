Три скульптуры, тысячи растений и новые зоны отдыха: как изменилась улица Жубанова

Обычная прогулка по улице может превратиться в небольшое знакомство с историей и культурой Казахстана. В Алматы завершили благоустройство улицы Жубанова в Ауэзовском районе: здесь появились новые зоны отдыха, детские и спортивные площадки, тысячи зелёных насаждений и три авторские скульптурные композиции, посвящённые национальным традициям.

Обновлённый участок протянулся от улицы Утеген батыра до улицы Саина. Общая площадь благоустроенной территории составила 8,38 гектара. Проект охватывает около 5 200 жителей.

Особое внимание уделили озеленению. На территории высадили 464 дерева и 21 757 декоративных кустарников. Также обустроили цветники площадью 6 095 квадратных метров и газоны на 25 717 квадратных метрах. Для ухода за растениями установили систему полива, охватывающую всю озеленённую территорию.

Изменилось и пространство для пешеходов. Здесь обустроили более 11,4 тысячи квадратных метров тротуаров, обновили асфальтовое покрытие и уложили почти две тысячи квадратных метров резинового покрытия.

Для досуга жителей разных возрастов предусмотрели 35 зон отдыха, 11 детских игровых комплексов, 16 единиц спортивного оборудования и девять качелей. Установили также скамейки и урны, а для вечерних прогулок оборудовали освещение.

Однако одной из самых заметных особенностей обновлённой улицы стали три скульптурные композиции, в которых современное искусство переплетается с казахскими национальными мотивами. Над ними работала творческая группа скульпторов: А. Орманбеков, Қ. Асылбай, Т. Ермухаметов и С. Нурушев.

Первая композиция называется «Почтение» («Үлкенге құрмет»). Она посвящена уважению к старшим и преемственности поколений. Три ствола символизируют три родственные линии человека — по отцу, матери и супругам. Ветви напоминают ладони, протянутые за благословением, а золотые плоды олицетворяют мудрость предков.

Вторая работа — «Мелодия» («Әуен») — обращена к музыкальному наследию выдающегося казахского композитора Ахмета Жубанова. В композиции объединены силуэты домбры и шанкобыза. Национальные орнаменты «Қазмойын» и «Қошқармүйіз» дополняют образ, передавая идеи красоты, свободы, благополучия и связи поколений.

Третья скульптура — «Широкая степь» («Кең дала») — изображает трёх лошадей. Их силуэты напоминают о бескрайних просторах казахской степи, свободе, силе духа и любви к родной земле.

Таким образом, улица Жубанова получила не только обновлённую инфраструктуру, но и собственное художественное оформление. Здесь зелёные насаждения, места для отдыха и национальные символы стали частью единого городского пространства.

Проект реализован в рамках работы по развитию комфортной городской среды и увеличению зелёного фонда Алматы.