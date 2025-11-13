Казахстан официально ратифицировал три межгосударственных соглашения с Королевством Марокко, касающихся уголовно-правового сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписаны соответствующие Законы Республики Казахстан:

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче;

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц;

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Ратификация этих документов укрепляет правовую основу для международного сотрудничества в сфере уголовного права, включая выдачу лиц, отбывающих наказание, и оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Соглашения создают юридические гарантии и механизм обмена информацией между правоохранительными и судебными органами двух стран, что способствует эффективному расследованию и предотвращению преступлений.