  13 Ноября, 20:20

Три соглашения с Марокко по уголовно-правовым вопросам: Токаев подписал законы

Сегодня, 20:10
Акорда Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
Фото: Акорда

Казахстан официально ратифицировал три межгосударственных соглашения с Королевством Марокко, касающихся уголовно-правового сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписаны соответствующие Законы Республики Казахстан:

  • О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче;

  • О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц;

  • О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Ратификация этих документов укрепляет правовую основу для международного сотрудничества в сфере уголовного права, включая выдачу лиц, отбывающих наказание, и оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Соглашения создают юридические гарантии и механизм обмена информацией между правоохранительными и судебными органами двух стран, что способствует эффективному расследованию и предотвращению преступлений.

