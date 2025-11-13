Три соглашения с Марокко по уголовно-правовым вопросам: Токаев подписал законы
Казахстан официально ратифицировал три межгосударственных соглашения с Королевством Марокко, касающихся уголовно-правового сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.
Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписаны соответствующие Законы Республики Казахстан:
О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче;
О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц;
О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Ратификация этих документов укрепляет правовую основу для международного сотрудничества в сфере уголовного права, включая выдачу лиц, отбывающих наказание, и оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Соглашения создают юридические гарантии и механизм обмена информацией между правоохранительными и судебными органами двух стран, что способствует эффективному расследованию и предотвращению преступлений.
