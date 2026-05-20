Три страны присоединились к новой системе Казахстана для перевозчиков

Министерство транспорта Казахстана продолжает переводить транспортные услуги в цифровой формат. В рамках упрощения международных перевозок запущен электронный обмен бланками разрешений с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном.

Теперь перевозчики больше не используют бумажные разрешения. Все оформляется в электронном виде через объединённые информационные системы стран. Это снижает бюрократию и ускоряет оформление документов.

Получить услугу можно через портал elicense.kz в разделе "Транспорт". Для оформления электронного разрешения транспорт должен быть зарегистрирован в Казахстане и иметь допуск к международным перевозкам.

Ранее Казахстан уже перевел в цифровой формат обмен разрешениями с Китаем и Узбекистаном. К системе уже подключены Азербайджан, Турция и Кыргызстан. В дальнейшем планируется расширять список стран-партнёров.

В министерстве также предупредили перевозчиков не покупать разрешения через посредников. Все данные о выданных электронных разрешениях автоматически передаются в системы стран-партнёров, включая информацию о перевозчике и автомобиле.

Если разрешение оформлено неправильно или получено неофициально, это будет выявлено. В таком случае возможен отказ во въезде в другую страну и другие меры ответственности.

Ведомство призывает перевозчиков пользоваться только официальными государственными сервисами и соблюдать установленные правила.