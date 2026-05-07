Три страны зафиксировали летние объемы водоподачи

В Ташкенте состоялась встреча водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, где стороны договорились о согласованных попусках воды из Токтогульского водохранилища на ближайшие два месяца, передает BAQ.kz.

Итогом стало подписание трехстороннего протокола, который закрепил объемы и график подачи воды для нужд сельского хозяйства.

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились действовать по единому графику, чтобы обеспечить фермеров стабильной водой в начале поливного сезона и избежать рисков для урожая.

Следующая встреча пройдет в июне в Бишкеке, там страны уточнят планы на ключевые летние месяцы. Также отмечается, что ранее Казахстан помог энергосистеме Кыргызстана, что позволило сохранить водные ресурсы Токтогула для полива.