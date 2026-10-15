Три свертка с телефонами и SIM-картами пытались перебросить в учреждение УИС Алматинской области

Три телефона, пять SIM-карт, четыре зарядных устройства и три комплекта наушников пытались перебросить на территорию учреждения №57 в Алматинской области.

Попытку пресекли сотрудники уголовно-исполнительной системы вместе с военнослужащими Национальной гвардии, сообщает Polisia.kz.

У задержанного нашли три свертка, плотно обмотанных скотчем. Внутри оказались запрещенные для передачи предметы.

Случай выявили во время республиканского режимно-профилактического мероприятия «Қадағалау», которое проводят для предупреждения нарушений установленного режима в учреждениях УИС.

По факту зарегистрирован материал. Сейчас проводятся процессуальные действия, после которых будет принято решение в соответствии с законодательством.

Кому предназначались свертки и каким способом их пытались перебросить на территорию учреждения, в полиции не уточнили.

Ранее похожие случаи фиксировали и в других регионах. В Павлодарской области во время проверки одного из учреждений УИС в помещении нашли 15 смартфонов, шесть Wi-Fi-роутеров, наушники, флеш-карты, USB-кабели и Sony PlayStation. По факту начали досудебное расследование по статье о халатности, следствие выясняет, как техника попала на режимный объект и кто к этому причастен.

В Актюбинской области запрещенные предметы пытались пронести более необычным способом. В учреждении №8 телефон обнаружили внутри донера, который предназначался одному из осужденных. В тот же день у водителя подрядной организации при досмотре нашли 20 тыс. теңге. По одному из эпизодов материалы направили в административный суд.