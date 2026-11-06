Три трассы, шесть участков: в Казахстане вводят контроль средней скорости

Привычная тактика водителей – сбросить скорость перед камерой и снова нажать на газ – теперь не поможет. С 9 ноября на трех республиканских трассах Казахстана заработает система, которая будет следить за скоростью на протяжении всего участка дороги.

Как сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол», новый контроль охватит шесть зон на направлениях Алматы – Хоргос, Караганда – Бурылбайтал и Кызылорда – Аральск.

На трассе Алматы – Хоргос система заработает на участке Уйгур – Панфилов. Допустимая скорость здесь составляет 120 км/ч.

На дороге Караганда – Бурылбайтал контроль введут сразу в двух зонах:

Шубартубек – Гульшат — 140 км/ч;

Гульшат – Тасарал — 140 км/ч.

Еще три участка появятся на трассе Кызылорда – Аральск:

Акжарма – Акжар — 100 км/ч;

Акжар – 103-й разъезд — 100 км/ч;

103-й разъезд – Айтеке би — 100 км/ч.

В чем принципиальное отличие новой системы?

Обычная камера фиксирует скорость автомобиля в конкретной точке. Новая же технология работает по другому принципу: специальные комплексы отмечают время въезда машины в зону контроля и выезда из нее. Затем система сопоставляет пройденное расстояние со временем в пути и вычисляет среднюю скорость.

Если водитель преодолеет участок быстрее, чем позволяют установленные ограничения, информация о нарушении автоматически поступит в уполномоченные органы.

Иными словами, теперь придется соблюдать скоростной режим не только перед камерой, но и на всем протяжении контролируемого отрезка.

В «ҚазАвтоЖол» отмечают, что нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения и снижение риска аварий. Водителям рекомендуют учитывать не только ограничения скорости, но и дорожные и погодные условия.