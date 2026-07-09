Три трассы станут платными в Казахстане
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С 10 июля 2026 года в Казахстане начнет действовать платный режим на новых участках автомобильных дорог республиканского значения.
Платность будет поэтапно введена на трех крупных направлениях: "Караганда – Балхаш – Бурылбайтал", "Бурылбайтал – Курты" и "Талдыкорган – Усть-Каменогорск".
Как сообщили в "ҚазАвтоЖол", оплата за проезд будет начисляться в автоматическом режиме. Государственные регистрационные номера автомобилей будут фиксироваться специальными арками контроля при движении по платным участкам.
Какие дороги станут платными
"Караганда – Балхаш – Бурылбайтал"
Платный режим на этом участке начнет действовать с 10 июля 2026 года.
Протяженность участка составляет 645,64 км, из которых 91 км – действующий участок, а 554,64 км – новые.
Начало участка – км 247+700, конец – км 2151+000. Максимальная разрешенная скорость движения составляет 140 км/ч.
Оформить абонентскую плату смогут владельцы транспортных средств, зарегистрированных в Бухар-Жырауском, Абайском, Шетском, Актогайском, Мойынкумском и Жамбылском районах, а также в городах Балхаш и Приозерск.
"Бурылбайтал – Курты"
Платный режим на данном участке также будет введен с 10 июля.
Протяженность дороги составляет 80 км. Начальный пункт – км 1041+000, конечный – км 1121+000.
Скорость движения ограничена до 140 км/ч.
Абонентская плата доступна для пользователей, чьи автомобили зарегистрированы в Жамбылском и Илийском районах.
"Талдыкорган – Усть-Каменогорск"
На этом направлении платный режим начнет действовать с 11 июля 2026 года.
Протяженность участка составляет 772,955 км. Из них 32,4 км относятся к дорогам I категории, 740,55 км – ко II категории.
Начало участка – км 287+000, конец – км 1073+000.
Максимальная скорость движения составит:
- до 110 км/ч – на участках I-б категории;
- до 100 км/ч – на участках II категории.
Абонентскую плату смогут оформить владельцы автомобилей, зарегистрированных в Ескельдинском, Аксуском, Саркандском, Алакольском, Урджарском, Аягозском, Жарминском и Уланском районах.
Как оформить абонентскую плату
Абонентская плата предусмотрена для местных транспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платным участкам дорог.
Оформить ее можно на один месяц или один год. Размер платы зависит от категории транспортного средства и его грузоподъемности.
Для оформления доступны следующие способы:
- через личный кабинет на сайте kaztoll.kz;
- по бесплатному номеру контакт-центра 1403;
- в пунктах взимания платы;
- в центрах по работе с клиентами.
"ҚазАвтоЖол" рекомендует водителям заранее проверить данные государственного регистрационного номера автомобиля и при необходимости оформить абонентскую плату.
Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре 1403. Звонок бесплатный.
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