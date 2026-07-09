С 10 июля 2026 года в Казахстане начнет действовать платный режим на новых участках автомобильных дорог республиканского значения.

Платность будет поэтапно введена на трех крупных направлениях: "Караганда – Балхаш – Бурылбайтал", "Бурылбайтал – Курты" и "Талдыкорган – Усть-Каменогорск".

Как сообщили в "ҚазАвтоЖол", оплата за проезд будет начисляться в автоматическом режиме. Государственные регистрационные номера автомобилей будут фиксироваться специальными арками контроля при движении по платным участкам.

Какие дороги станут платными

"Караганда – Балхаш – Бурылбайтал"

Платный режим на этом участке начнет действовать с 10 июля 2026 года.

Протяженность участка составляет 645,64 км, из которых 91 км – действующий участок, а 554,64 км – новые.

Начало участка – км 247+700, конец – км 2151+000. Максимальная разрешенная скорость движения составляет 140 км/ч.

Оформить абонентскую плату смогут владельцы транспортных средств, зарегистрированных в Бухар-Жырауском, Абайском, Шетском, Актогайском, Мойынкумском и Жамбылском районах, а также в городах Балхаш и Приозерск.

"Бурылбайтал – Курты"

Платный режим на данном участке также будет введен с 10 июля.

Протяженность дороги составляет 80 км. Начальный пункт – км 1041+000, конечный – км 1121+000.

Скорость движения ограничена до 140 км/ч.

Абонентская плата доступна для пользователей, чьи автомобили зарегистрированы в Жамбылском и Илийском районах.

"Талдыкорган – Усть-Каменогорск"

На этом направлении платный режим начнет действовать с 11 июля 2026 года.

Протяженность участка составляет 772,955 км. Из них 32,4 км относятся к дорогам I категории, 740,55 км – ко II категории.

Начало участка – км 287+000, конец – км 1073+000.

Максимальная скорость движения составит:

до 110 км/ч – на участках I-б категории;

до 100 км/ч – на участках II категории.

Абонентскую плату смогут оформить владельцы автомобилей, зарегистрированных в Ескельдинском, Аксуском, Саркандском, Алакольском, Урджарском, Аягозском, Жарминском и Уланском районах.

Как оформить абонентскую плату

Абонентская плата предусмотрена для местных транспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платным участкам дорог.

Оформить ее можно на один месяц или один год. Размер платы зависит от категории транспортного средства и его грузоподъемности.

Для оформления доступны следующие способы:

через личный кабинет на сайте kaztoll.kz;

по бесплатному номеру контакт-центра 1403;

в пунктах взимания платы;

в центрах по работе с клиентами.

"ҚазАвтоЖол" рекомендует водителям заранее проверить данные государственного регистрационного номера автомобиля и при необходимости оформить абонентскую плату.

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре 1403. Звонок бесплатный.