Три тысячи человек и 12 единиц техники: в Келесском районе прошла акция по предупреждению лесных пожаров

Более 3000 человек вышли на уборку в Келесском районе Туркестанской области в рамках республиканской акции «О мерах по предупреждению лесных пожаров». Об этом передает BAQ.KZ.

В работах участвовали пожарные, спасатели, государственные служащие, жители района и волонтеры. Задействовали 12 единиц техники, с территории вывезли 5 тонн мусора.

Акция направлена на снижение риска возникновения лесных пожаров. Ставка сделана на системную профилактику, повышение готовности специализированных служб и формирование ответственного отношения у населения.

Комплексный подход соединяет предупредительные меры, обучение и современные технологии мониторинга.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям разместил предупреждающие билборды по пожарной безопасности вдоль республиканских и областных дорог на территории населенных пунктов.

Напомним, план республиканских и региональных мероприятий на 2026 год в рамках проекта «Таза Казахстан» разработан по письму Администрации Президента от 24 апреля 2026 года.