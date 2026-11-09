Три тысячи гектаров сельхозземель вернули в государственную собственность

В Карасуском районе Костанайской области продолжается работа по обеспечению законности в сфере земельных отношений и рациональному использованию сельскохозяйственных угодий. По результатам прокурорского анализа в государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью 3 тысячи гектаров и кадастровой стоимостью 68 миллионов тенге.

Как сообщили в прокуратуре Карасуского района, в ходе анализа соблюдения земельного законодательства были выявлены участки сельскохозяйственного назначения, которые на протяжении длительного времени не использовались в соответствии с установленным целевым назначением.

По выявленным фактам прокуратурой приняты соответствующие меры надзорного характера. По итогам их рассмотрения удалось обеспечить возврат земельных участков в государственную собственность.

Следующим этапом станет распределение возвращённых земель на конкурсной основе среди добросовестных предпринимателей. Это позволит вовлечь сельскохозяйственные угодья в хозяйственный оборот, обеспечить их эффективное использование и создать дополнительные возможности для развития аграрного сектора района.

В прокуратуре отмечают, что работа по выявлению нарушений земельного законодательства, защите государственных интересов и обеспечению рационального использования земельных ресурсов продолжается и находится на постоянном контроле.

Возвращение неиспользуемых сельхозугодий в государственную собственность – важный шаг к тому, чтобы земельные ресурсы использовались по назначению и приносили практическую пользу экономике региона.