Трансплантологи Национального научного онкологического центра провели три уникальных пересадки. Пациенты, стоящие в очереди, получили от посмертного донора почки и печень. В чем уникальность и сложность операций? Почему не всегда получается найти нужную часть организма с первого раза? И какие риски существуют? Разбор темы и интервью с людьми, получившими второй шанс на жизнь, смотрите в специальном репортаже BAQ.kz.