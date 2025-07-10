Три уникальных пересадки органов от посмертного донора провели в Астане
Пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
53Фото: BAQ.kz
Трансплантологи Национального научного онкологического центра провели три уникальных пересадки. Пациенты, стоящие в очереди, получили от посмертного донора почки и печень. В чем уникальность и сложность операций? Почему не всегда получается найти нужную часть организма с первого раза? И какие риски существуют? Разбор темы и интервью с людьми, получившими второй шанс на жизнь, смотрите в специальном репортаже BAQ.kz.
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