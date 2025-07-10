  • 10 Июля, 18:43
  • BAIGENEWS

Три уникальных пересадки органов от посмертного донора провели в Астане

Пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Сегодня, 18:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31
53
Фото: BAQ.kz

Трансплантологи Национального научного онкологического центра провели три уникальных пересадки. Пациенты, стоящие в очереди, получили от посмертного донора почки и печень. В чем уникальность и сложность операций? Почему не всегда получается найти нужную часть организма с первого раза? И какие риски существуют? Разбор темы и интервью с людьми, получившими второй шанс на жизнь, смотрите в специальном репортаже BAQ.kz

Самое читаемое

Наверх