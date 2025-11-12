В Мажилисе обсудили новые категории документов, которые вводятся проектом Цифрового кодекса, передаёт BAQ.KZ.

Во время заседания депутат Дмитрий Колода обратился к разработчику проекта, депутату Екатерине Смышляевой, с вопросом о различиях и юридической силе электронных, цифровых документов и цифровых сведений.

"Сегодня в законодательстве уже существуют электронные документы, и они равны бумажным, подписываются электронной цифровой подписью и существуют как самостоятельные файлы. Теперь в Цифровом кодексе вводятся новые категории - цифровые документы и цифровые сведения. В чем между ними принципиальная разница и зачем эти формы должны существовать одновременно? Насколько каждая из них юридически легитимна и кто будет нести ответственность за их достоверность, если документ формируется автоматически, без подписи и без участия человека?" — задал вопрос депутат.

В ответ Екатерина Смышляева подробно пояснила, что теперь законодательство будет оперировать тремя типами цифровых документов, каждый из которых имеет собственный юридический режим.

"Электронный документ - это тот документ, к которому мы все привыкли. Он обязательно должен быть подписан электронной цифровой подписью. Эта подпись гарантирует его неизменность. Мы можем выгрузить его из базы, взять на флешку, хранить у себя на компьютере. По юридической силе он самый легитимный. Второй тип - цифровой документ существует только в цифровых системах и формируется в момент предъявления из эталонных баз данных. Этот документ действителен и актуален в момент предъявления. Это не делает его неоригинальным или нелегитимным. Он легитимен точно так же, но его формирование происходит в моменте. Третья категория - цифровые сведения, которые представляют собой юридически значимые данные, извлекаемые из эталонных источников. Сегодня такой сервис уже есть в госуслугах. Это формирование сведений для подтверждения действий или предоставления информации, тоже в моменте из эталонных баз данных", — сказала она.

Отвечая на вопрос о юридической ответственности, депутат уточнила, что при работе с электронными документами всё очевидно.

"В случае электронного документа ответственность понятна - он проверяемый. В случае цифрового документа несут ответственность те, кто следит за актуальностью эталонных регистров данных, и оператор, который формирует этот документ в моменте. Сегодня это сервис цифровых документов в eGov", — ответила она.

Введение этих категорий, по словам депутата, позволит упорядочить цифровой документооборот и обеспечить юридическую прозрачность данных, формируемых в цифровой среде.