Три законсервированы, на трех действующих почти нет места - Как в Костанае планируют решать вопрос с кладбищами?

По официальным данным, в Костанае ежегодно умирают около 2500 человек. Всего в городе шесть кладбищ. Три из них давно закрыты для захоронений. Все территории полностью не огорожены и находятся в свободном доступе для горожан- расположены в черте города, от которых до центра - рукой подать. Это приводит к фактам вандализма и превращению мест скорби в свалки. На всех трех действующих некрополях почти не осталось мест для новых могил. На одном из них, мусульманском, не так давно выявили и близко расположенные грунтовые воды. Территории в Костанае исчерпаны, заявляют городские власти, есть место только в соседнем Костанайском районе. Все эти моменты вызывают серьезную обеспокоенность у горожан, но конкретного решения власти пока не предлагают.

Первым закрыли «корейское» кладбище

Из шести кладбищ Костаная три были закрыты более 40 лет назад. Их общая площадь составляла почти 30 гектаров. Первым было законсервировано, так называемое в народе корейское кладбище, в основном это захоронения переселенцев.

"В страшные для истории 1937-1938-е годы корейцев насильно депортировали в Костанай. Суровые зимы и лютые морозы привели к большой смертности людей. так как кладбища для них не было, отвели пустырь рядом с поселком Киевским. Так кладбище там и закрепилось", - сообщи в государственном архиве Костанайской области.

Кладбище действовало почти 30 лет, но из-за небольшой территории всего в 1,8 гектаров, в 1965 году его закрыли для захоронений. С тех пор за могилами ухаживали только родственники и друзья умерших, а сама территория оставалась фактически бесхозной. Это привело к тому, что могилы зарастали, а место превращалось в свалку. Городские власти очень долго не могли взять его на баланс из-за нехватки средств, и это тоже привело к запустению.

Ситуация не сдвинулась с мертвой точки даже в 2022 году, когда власти официально отметили 85-летие со дня депортации первых корейцев в Костанай с Дальнего Востока. Рядом с закрытым кладбищем установили памятную стелу жертвам репрессий. Тогда же было сказано, что за местом нужен уход, но подрядчика так и не нашли.

"За территорией кладбища до сих пор ухаживают только представители нашего объединения. Территория давно законсервирована для захоронений, но остается даже не огороженной", - сообщили в этнокультурном объединении корейцев Костанайской области.

Законсервированные православное и мусульманское кладбище оказались в черте города

Спустя меньше десяти лет после того, как перестало функционировать корейское кладбище, закрыли еще два места для захоронений. Одно из них- православное, официально перестало функционировать в 1972 году, второе - мусульманское- в 1973 году.

Но оба места с могилами до сих пор остаются на виду у горожан. Жители жалуются на вандализм и нежелание городских властей приводить территории старых погребений в порядок.

Закрытое православное кладбище оказалось самым большим по площади из всех законсервированных - 20 гектаров. Из-за продолжающейся массовой застройки города эта огромная территория с ветхими и по большей части заброшенным могилами, сейчас оказалось в окружении новых домов и рядом с дачами. Горожане жалуются- рядом с этим местом страшно ходить. Многие также обеспокоены разрушениями и наплевательским отношением к памяти предков. Старое кладбище недавно обнесли забором, но доступ все равно открыт - как для проезда машин, так и для прохода людей.

"Мы живем прямо напротив старых могил, рядом еще гаражи, дачи. Многие говорят, что им страшно ходить в темное время суток мимо кладбища. Но для меня страшнее другое - кладбище толком не огорожено, многие памятники воруют, оградки - тоже. Но власти ничего не делают", - сетует горожанка Анастасия Курманова.

О кражах оградок и сдачей их на металл говорится регулярно. Но в полиции отмечают, что доказать воровство сложно, а законсервированные кладбища, действительно, никем не охраняются на постоянной основе.

"Мы лишь усиливаем патрули пешей и конной полиции рядом с территорией закрытых кладбищ и иногда находим нарушителей", - констатируют в полиции.

На мусульманском кладбище тоже фиксируют случаи вандализма. Долгое время оно не было огорожено, но больше десяти лет назад его обнесли профлистом, который часто ломался, а менять его не спешили.

«Надо его стеной закрыть, чтобы не бросалось в глаза. Понятно, что город расширил границы и кладбище оказалось чуть ли не в центре города. Но профнастил, которым его закрыли, уже устарел. Санитарное состояние этой территории тоже оставляет желать лучшего. Надо навести порядок», - комментировали ситуацию экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Кладбище обнесли прочной стеной из красного кирпича в 2017 году.

Но на случаи вандализма это не сильно повлияло, а порядок за закрытой стеной поддерживают лишь родственники.

Подрядчика искали почти полгода

Впрочем, как оказалось, власти Костаная пока не могут решить ситуацию с действующими местами захоронений, не говоря уже о давно закрытых.

На сегодняшний день в городе функционируют три кладбища. Помимо так называемого городского, расположенного в черте Костаная и за микрорайоном «Аэропорт», есть также Краснопартизанское кладбище. Оно находится вдоль трассы Костанай — Рудный и почти напротив нового микрорайона Кунай. Третье кладбище - для погребения мусульман - рядом с жилым массивом Кунай. И все три испытывают серьезные проблемы не только с площадью для захоронений, но и с благоустройством.

В этом году тендер на работы по уходу за местами погребения проводили несколько раз. Четырежды он был признан не состоявшимся.

"Конкурс по содержанию и охране кладбищ пришлось объявлять неоднократно, потому что четыре раза на него выходил всего один поставщик. Но мы принять его услуги не могли, потому что конкурс предполагал участие нескольких поставщиков", - прокомментировали в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

Госзакупки растянулись на несколько месяцев, что привело к упадку даже действующих мест захоронений. Конкурсы объявлялись с начала года, но заключить договор с обслуживающей компанией удалось только в мае. Общая сумма закупки составила чуть более 50 млн тенге.

"Работ после зимы и отсутствия подрядчика все это время скопилось много. Пришлось убрать много мусора, произвести обрезку деревьев, побелить бортовые камни и заасфальтировать ямы", - сообщили в компании, осуществляющей уходные работы за тремя кладбищами.

В фирме-подрядчике признают- контролировать огромные территории сложно, а уследить за каждым случаем вандализма или кражи практически невозможно.

В качестве решения проблемы горожанам предлагают обращаться в частные ритуальные агентства. Они на платной основе предлагают услуги по уходу за могилами - хоть на действующих, хоть на заброшенных кладбищах. Стоимость услуг от 20 000 до 30 000 тенге в месяц. Однако круглосуточная охрана в эту сумму точно не входит, поэтому гарантировать они могут только содержание могилы надлежащим образом.

Отдельная тема - отсутствие туалетов на кладбищах, на которое костанайцы жалуются давно. Но подрядчики заявляют- в их обязанности входит только уход, а не строительство, путь даже временных сооружений. Единственным выходом для многих остаются ритуальные магазины, расположенные рядом с кладбищами, в которых есть туалеты. Но, во-первых, они не обязаны пускать всех к себе, а во-вторых, работают они не постоянно.

Более 170 гектаров действующих кладбищ почти заняты

Одно из самых больших действующих городских кладбищ Костаная, площадью 121 гектар, расположено за микрорайоном Аэропорт. Но оно уже практически полностью занято захоронениями.

"На данный момент на нем есть возможность только для подзахоронений на семейных и родственных могилах. Число таких подзахоронений тоже ограничено - около 2200", - сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гульсара Курманаглиева.

Второе кладбище, Краснопартизанское, по ее словам, будет занято могилами в ближайшие 10 лет. Площадь кладбища составляет около 50 гектаров, а места осталось примерно для 20 000 захоронений.

"Площадь действующего мусульманского кладбища рядом с микрорайном Кунай составляет 6,3 гектара. Мест для захоронений там тоже почти нет. К тому же оно расположено на расстоянии всего 23-х метров от русла реки Тобол", - отметила руководитель отдела.

В управлении экологии и природоохранных ресурсов акимата Костанайской области подтвердили, что кладбище в районе микрорайона Кунай находится в пределах водоохранной зоны и водоохранной полосы.

"Это означает, что вода может подтопить могилы, если они будут расположены слишком близко. Любые объекты должны располагаться строго с соблюдением Водного Кодекса, а также санитарных требований и экологических норм», — добавили в ведомстве.

Аким Костаная Марат Жундубаев поручил сначала тщательно провести геодезические работы, а потом уже смотреть, можно ли хоронить в непосредственной близости с рекой. Он отметил, что с просьбой о выделении нового участка под мусульманское кладбище в акимат обращались и представители мечети «Жайлаубай Ата». Религиозные деятели также обеспокоены тем, что территорию зирата в микрорайоне Кунай может подтопить водой, а другого места для погребения мусульман в Костанае пока нет.

В акимате города пообещали выделить землю для нового кладбища, где конкретно- неизвестно. В отделе архитектуры и градостроительства акимата города сообщили, что согласно Генеральному плану, утвержденному еще в 2020 году, предусмотрено расширение территории городского кладбища, расположенного в районе Аэропорта. К участку земли площадью 121 гектар, который почти заполнен могилами, добавят еще 90 гектаров. По предварительным данным, власти рассмотрят вопрос о выделении отдельного участка для захоронения мусульман. Но изыскательские и геодезические работы начнутся не раньше следующего года.

Рекультивации пока не подлежат, кремации - нет

Таким образом, проблема, как с бездействующими, так и с действующими кладбищами Костаная конкретного и быстрого решения пока не находит. Единственным выходом остается увеличение площади существующего городского кладбища, которое было утверждено Генеральным планом 2020 года. Этот вариант главного документа города сейчас корректируется. Конечно, в части расширения места для погребения его могут не поменять, но предусмотренная площадь в 90 гектаров все равно не слишком большая. К тому же в Генплане ее планировали только для православных захоронений, но сейчас возникли проблемы и с зиратом.

Кстати, в связи с тем, что в Костанае фактически отсутствует место для погребения мусульман, умерших хоронят в Костанайском районе. Рядом с областным центром, но кладбище отделяет от города река, что усложняет процедуру погребения. И если с открытием новых кладбищ есть хоть какие-то перспективы, то старые и закрытые, словно навечно предали забвению. Средства на их охрану и благоустройство городской бюджет не выделяет, отчего бездействующие территории остаются печальной зоной отчуждения в жилой застройке.

Почему кладбища просто не рекультивируют, как положено по закону, пока они окончательно не превратились в свалки?

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная сообщили- рекультивация возможна спустя несколько десятков лет после последнего захоронения.

"Конечно, срок закрытия у всех наших старых кладбищ приличный. Но есть факты регулярных подхоронений на фактически бездействующих кладбищах, поэтому мы не можем запустить этот процесс", - заявили в отделе.

И особо отметили, что процесс закрытия, переноса и последующей рекультивации территорий кладбищ строго регламентирован Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и действующими санитарными правилами.

На месте старых кладбищ можно располагать только скверы, парки или зеленые зоны и не допускается использование под различные объекты.

Отметим, что весной этого года в Алматы официально открыли первый и пока единственный крематорий. Согласно последним данным, более 14 000 казахстанцев подали заявление о последующей кремации. Из них около 900 человек успели отозвать свои заявления.

Мы попытались выяснить, есть ли среди них жители Костаная или области, но нам пояснили, что такой информации пока нет. И добавили: подать заявление на кремацию можно только при жизни через электронный портал, разрешение нотариуса при этом не нужно. Родственники умершего не смогут отозвать это заявление. Есть и еще некоторые нюансы при подаче заявления, которые нужно уточнять, но в целом процедура вполне доступная для всех желающих. Проблема лишь в том, что крематорий пока один на всю страну, в Костанае его строительства нет даже в планах, а мест для кладбищ уже катастрофически не хватает.