В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по реконструкции трёх железнодорожных вокзалов — на станциях Жаңаесіл, Саумалкөл и Тайынша. Проект направлен на обновление пассажирской инфраструктуры и повышение качества обслуживания, передаёт BAQ.KZ.
В рамках проекта предусмотрена комплексная модернизация зданий вокзалов, обновление внутренних помещений и инженерных сетей, а также перепланировка залов ожидания с учётом пассажиропотока.
"Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для пассажиров, а также соблюдению требований пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности", - отметили в акимате.
Сообщается, что на станции Жаңаесіл в здании вокзала площадью 570 квадратных метров строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии.
На станциях Саумалкөл и Тайынша ведутся заключительные работы по монтажу инженерных сетей и внутренней отделке. Вокзал в Тайынше площадью 442 квадратных метра также находится на этапе завершения реконструкции.
Ожидается, что завершение работ позволит повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также привести вокзальные комплексы в соответствие с современными требованиями железнодорожной отрасли.
