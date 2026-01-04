В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по реконструкции трёх железнодорожных вокзалов — на станциях Жаңаесіл, Саумалкөл и Тайынша. Проект направлен на обновление пассажирской инфраструктуры и повышение качества обслуживания, передаёт BAQ.KZ.

В рамках проекта предусмотрена комплексная модернизация зданий вокзалов, обновление внутренних помещений и инженерных сетей, а также перепланировка залов ожидания с учётом пассажиропотока.

"Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для пассажиров, а также соблюдению требований пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности", - отметили в акимате.

Сообщается, что на станции Жаңаесіл в здании вокзала площадью 570 квадратных метров строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии.

На станциях Саумалкөл и Тайынша ведутся заключительные работы по монтажу инженерных сетей и внутренней отделке. Вокзал в Тайынше площадью 442 квадратных метра также находится на этапе завершения реконструкции.

Ожидается, что завершение работ позволит повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также привести вокзальные комплексы в соответствие с современными требованиями железнодорожной отрасли.