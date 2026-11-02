Три золота и девять медалей: казахстанские фехтовальщики триумфально выступают на чемпионате Азии
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Сборная Казахстана по фехтованию завоевала девять медалей на чемпионате Азии среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Манаме (Бахрейн). В копилке команды три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
Еще два золота казахстанцы выиграли в командных соревнованиях. Мужская сборная по фехтованию на шпаге в составе Михаила Кузьмина, Кирилла Проходова, Георгия Тинникова и Жанарбека Жанузакова победила в финале команду Гонконга.
В женской сабле чемпионками Азии стали Диляра Исабекова, Полина Ко, Адема Серикбай и Кайша Жаныбек. В решающем поединке они обыграли представительниц Гонконга.
Еще две казахстанские команды завоевали бронзу. В мужской сабле на третью ступень пьедестала поднялись Бексултан Абжал, Куаныш Ергашбай, Ерхан Караман и Кайназар Нуркатулы.
В женской рапире бронзовыми призерами стали София Актаева, Ксения Андреева, Алена Гноева и Алина Искандерова.
В индивидуальных соревнованиях по шпаге Мария Лесовская завоевала серебряную медаль, Полина Лесовская стала бронзовым призером.
Ранее Кирилл Проходов выиграл золото в индивидуальной шпаге, Кайша Жаныбек завоевала серебро в сабле, а Диляра Исабекова получила бронзовую награду.
Всего на счету казахстанской сборной девять медалей, из которых три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.
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