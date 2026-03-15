Три золотые медали завоевала сборная Казахстана на турнире по боксу в Бангкоке
Сегодня пройдут ещё четыре финала с участием наших боксеров.
Сегодня 2026, 18:19
76Фото: НОК РК
В Бангкоке (Таиланд) проходит заключительный день международного турнира по боксу Futures Cup среди спортсменов до 19 лет, передает BAQ.KZ.
По итогам прошедших финалов представители сборной Казахстана завоевали три золотые медали.
Айдана Убайдулакызы (до 80 кг) завоевала титул чемпионки, победив в решающем бою Асалой Бахтиерову (Узбекистан).
Досжан Жумахан, выступавший в весе до 60 кг, выиграл финал у Сивы Чайнаронга (Таиланд).
Также победителем турнира стал Хамза Максатулы (до 75 кг). Он выиграл у Сухроба Рахматуллаева (Узбекистан).
Жалгас Утебеков (до 90 кг) уступил Асадбеку Султанбоеву (Узбекистан) и стал серебряным призером.
Добавим, что также сегодня, 15 марта, пройдут ещё четыре финала с участием наших боксеров. За первое место будут биться Бейбарыс Аширбай (до 70 кг), Камила Оспанова (до 70 кг), Тимур Тайбеков (до 80 кг) и Владислав Саможонов (свыше 90 кг).
Самое читаемое
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции
- Иран назвал страны, для которых закрыт Ормузский пролив