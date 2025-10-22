"Триллион тенге на депозитах: почему средства ФСМС не идут на медицину?
Из всех активов 52% размещены в ценных бумагах со сроком погашения до 2035 года.
Почему при хроническом дефиците финансирования здравоохранения на депозитных счетах Фонда социального медицинского страхования размещены огромные суммы, этот вопрос в Мажилисе подняла депутат Гульдара Нурым, передаёт BAQ.KZ.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова пояснила, что активы ФСМС размещаются в Национальном банке в строгом соответствии с законом об обязательном социальном медицинском страховании.
"Из всех активов 52% размещены в ценных бумагах со сроком погашения до 2035 года. Это необходимая мера для обеспечения долгосрочной устойчивости системы медицинского страхования. Около 680 миллиардов тенге находятся на депозитах, и инвестиционный доход от них направляется на оплату услуг в пакете ОСМС", — сказала министр.
По её словам, использовать средства фонда для покрытия расходов гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи законом запрещено. Вместе с тем корректировка тарифов ведётся постепенно: в прошлом году на эти цели было выделено 24 миллиарда тенге, а в следующем предусмотрено свыше 103 миллиардов тенге.
"В течение трёх лет мы завершим полный пересмотр тарифов стационарного звена", — подчеркнула Акмарал Альназарова.
