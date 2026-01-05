Триллион тенге направили на поддержку аграриев в 2025 году
Однако эффективность этих вложений остается под вопросом.
За последние десять лет поддержка фермеров в Казахстане увеличилась в 10 раз, но ее эффективность пока под вопросом, передает BAQ.kz.
Объем валовой продукции сельского хозяйства с 2015 по 2024 год увеличился в 2,5 раза, но этот показатель мог бы быть и больше. Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, как в нашей стране поддерживают аграриев. В интервью газете "Turkistan" Президент привел впечатляющие цифры: в 2024 году на льготное кредитование аграриев было выделено 580 миллиардов тенге, в прошлом году – один триллион тенге.
В то же время порадовать могут положительные результаты в растениеводстве. До рекордных показателей увеличен объем экспорта зерна и муки, расширена география поставок. Это стало результатом мер по повышению урожайности и эффективности сельхозпроизводства.
"Теперь надо усилить работу по другим направлениям, прежде всего, животноводству. К 2035 году мировое потребление "красного мяса" вырастет до 233 миллионов тонн, а его импорт – до 27 миллионов тонн. Казахстан может стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь, в страны Азии. Поэтому состоявшийся в ноябре прошлого года Второй форум аграриев был посвящен именно животноводству", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент заверил, что власть много делает для качественного развития сельского хозяйства, но огромные инвестиции не всегда приводят к желаемому результату. Нужно работать над их эффективностью.
"Такой мощной государственной помощи сельскому хозяйству нет ни в одной сопредельной стране, там удивляются привилегированному положению казахстанских коллег, которых стали называть "аграрными олигархами". В то же время владельцы небольших хозяйств не могут получить субсидии в достаточном объеме. Правительству поручено обратить серьезное внимание на эту проблему", - подчеркнул Глава государства.
Сейчас Правительством рассматривается решение о возвращении к кооперативам, объединениям фермеров. Кооперативы в состоянии повысить производительность труда и эффективность сельскохозяйственного производства, приблизить его к рынкам сбыта, выстроить долгосрочные отношения с потребителями. Все это, по словам Президента, из-за определенной "токсичности" субсидий, которые порождают иждивенчество со всеми опасными последствиями для сельского хозяйства.
"Кооперация в развитых странах показала себя с хорошей стороны, порой достигнув масштабов крупных корпораций. Предпосылки для создания успешной кооперации имеются во всех казахстанских селах. Крестьяне могут и должны объединять усилия для летнего выпаса, сбора и переработки молока, мяса, шкур, шерсти. Это путь от выживания к процветанию. Кооперацию можно рассматривать и как идеологию единства и созидания. Однако сама по себе кооперация не появится, предстоит большая разъяснительная и организационная работа. Кампанейщина с элементами нажима, принуждения исключена", - рассказал Глава государства.
