За последние десять лет поддержка фермеров в Казахстане увеличилась в 10 раз, но ее эффективность пока под вопросом, передает BAQ.kz.

Объем валовой продукции сельского хозяйства с 2015 по 2024 год увеличился в 2,5 раза, но этот показатель мог бы быть и больше. Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, как в нашей стране поддерживают аграриев. В интервью газете "Turkistan" Президент привел впечатляющие цифры: в 2024 году на льготное кредитование аграриев было выделено 580 миллиардов тенге, в прошлом году – один триллион тенге.

В то же время порадовать могут положительные результаты в растениеводстве. До рекордных показателей увеличен объем экспорта зерна и муки, расширена география поставок. Это стало результатом мер по повышению урожайности и эффективности сельхозпроизводства.

"Теперь надо усилить работу по другим направлениям, прежде всего, животноводству. К 2035 году мировое потребление "красного мяса" вырастет до 233 миллионов тонн, а его импорт – до 27 миллионов тонн. Казахстан может стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь, в страны Азии. Поэтому состоявшийся в ноябре прошлого года Второй форум аграриев был посвящен именно животноводству", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заверил, что власть много делает для качественного развития сельского хозяйства, но огромные инвестиции не всегда приводят к желаемому результату. Нужно работать над их эффективностью.

"Такой мощной государственной помощи сельскому хозяйству нет ни в одной сопредельной стране, там удивляются привилегированному положению казахстанских коллег, которых стали называть "аграрными олигархами". В то же время владельцы небольших хозяйств не могут получить субсидии в достаточном объеме. Правительству поручено обратить серьезное внимание на эту проблему", - подчеркнул Глава государства.

Сейчас Правительством рассматривается решение о возвращении к кооперативам, объединениям фермеров. Кооперативы в состоянии повысить производительность труда и эффективность сельскохозяйственного производства, приблизить его к рынкам сбыта, выстроить долгосрочные отношения с потребителями. Все это, по словам Президента, из-за определенной "токсичности" субсидий, которые порождают иждивенчество со всеми опасными последствиями для сельского хозяйства.