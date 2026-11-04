Триллионы из Нацфонда должны вернуться людям дорогами и школами: мнение экономиста

Школа без учителей, больница без врачей и новые объекты, на содержание которых не предусмотрели денег. Именно таких ситуаций необходимо избежать при реализации программы «Халықтық құрылыс», считает экономист Айбар Олжай. В беседе с BAQ.KZ он объяснил, почему успех масштабной стройки следует измерять не освоенными триллионами, а переменами в повседневной жизни казахстанцев.

До конца 2029 года на развитие инфраструктуры из Национального фонда планируют направить около 6,5 трлн теңге. Вопрос о том, что государство должно оставить будущим поколениям, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял в Послании от 28 октября.

«Глубоко убежден, что историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в том, чтобы оставить им денежные накопления на счетах, но и построить и передать потомкам качественно новую страну: технологически развитую, с сильной конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высокими стандартами жизни, где каждый гражданин имеет возможность для самореализации», - подчеркнул Глава государства.

Экономист Айбар Олжай считает, что эти слова задают главный ориентир предстоящего строительства.

«Деньги Национального фонда должны возвращаться людям в виде качественных дорог, школ, больниц и бесперебойно работающей инфраструктуры. Именно так я понимаю инициативу «Халықтық құрылыс», о которой Президент говорил в Послании», - отметил эксперт.

Кому школа, кому дорога, а кому питьевая вода

Правительству поручено до конца года подготовить первоначальный перечень инфраструктурных проектов. Строительство должно охватить все регионы страны.

Как ранее сообщало BAQ.KZ, через Фонд развития инфраструктуры уже одобрены 262 проекта общей стоимостью 1,5 трлн теңге. На реализацию 122 из них выделено 497 млрд теңге.

По мнению Олжая, распределять деньги следует с учетом готовности проектов и потребностей жителей. Ведь у каждого региона свои проблемы, которые нельзя решить по единому шаблону.

«Здесь приоритеты необходимо определять исходя из повседневных потребностей людей. В одном населенном пункте изношены сети питьевого водоснабжения, в другом не хватает школ, в третьем сложно даже добраться до больницы. Если необходимость каждого проекта будет предметно обоснована, потраченные средства принесут отдачу», - пояснил экономист.

Кто спросит с подрядчиков за недостроенные объекты

Для контроля за расходованием средств программы «Халықтық құрылыс» планируют создать государственную комиссию. В ее состав войдут представители профильных ведомств, депутаты, общественники, волонтеры и журналисты.

Сам по себе широкий состав комиссии еще не означает, что проблемы на стройках будут решаться быстрее, считает эксперт. Гораздо большее значение имеют ее реальные полномочия.

«На мой взгляд, наряду с составом комиссии имеют значение ее полномочия. Сможет ли она после выявления недостатков повлиять на их устранение? Сможет ли требовать ответственности от подрядчика, который затянул сроки или выполнил работы некачественно? Здесь и проявится действенность контроля», - считает Олжай.

Эта позиция перекликается с еще одним поручением Президента, прозвучавшим в Послании. Касым-Жомарт Токаев потребовал уделить особое внимание отбору строительных проектов, надежности подрядчиков и жесткому контролю каждого этапа работ.

По мнению экономиста, комиссия должна следить за тремя составляющими. За тем, куда уходят деньги, насколько качественно выполняются работы и соблюдаются ли сроки сдачи объектов.

Построить мало, нужно еще наладить работу

Есть и другая сторона масштабного строительства, о которой легко забыть за отчетами о новых зданиях.

Школе нужны учителя, больнице врачи, а дорогам и инженерным сетям постоянное обслуживание. Все эти расходы, считает Олжай, необходимо предусматривать заранее.

«Если строительство завершится, но объект не будет полноценно работать, люди не получат ожидаемого результата», - предупредил он.

Экономист предлагает оценивать программу по простым и понятным людям показателям. Стали ли казахстанцы меньше времени проводить в дороге? Появилась ли в домах бесперебойная вода? Могут ли дети учиться рядом с домом? Стало ли легче получить медицинскую помощь?

Именно по таким переменам, считает эксперт, можно будет судить, оправдала ли себя самая масштабная инфраструктурная программа страны.