Триллионы выделят, а кто построит? Главные вызовы «Халықтық құрылыс»

В Казахстане готовятся к масштабному строительству школ, больниц, дорог и коммунальных объектов. До конца 2029 года на программу «Халықтық құрылыс» планируют направить 6,5 трлн тенге из Национального фонда. Но вместе с большими возможностями возникают и серьёзные вопросы: хватит ли регионам специалистов, строительных материалов и ресурсов, чтобы выполнить работы качественно и в срок? BAQ.KZ разбирает, какие вызовы стоят перед строительной отраслью и от чего будет зависеть успех масштабной программы. В своём Послании Президент Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2027 год Годом всенародного масштабного строительства. Предстоящая программа предполагает обновление инфраструктуры по всей стране. Новые объекты должны появиться не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах, где потребность в современных школах, медицинских учреждениях и инженерных сетях особенно высока. Однако масштаб будущих работ ставит перед строительной отраслью сразу несколько задач. И речь не только о финансировании. Хватит ли регионам сил для большой стройки? Одна из главных сложностей – неравномерное распределение строительных мощностей. Большинство крупных подрядных организаций, специалистов и необходимой техники сосредоточены в больших городах. Между тем строить предстоит и в отдалённых районах, где найти квалифицированных работников или надёжного подрядчика бывает значительно сложнее. Если одновременно начнётся строительство большого количества объектов, нагрузка на отрасль возрастёт. Поэтому регионам важно заранее оценить свои возможности, подготовить проекты и определить, какие ресурсы потребуются для их реализации. Не менее важен вопрос строительных материалов. Сегодня казахстанские предприятия обеспечивают более 70% потребностей внутреннего рынка. Однако по отдельным категориям продукции страна по-прежнему зависит от импорта. Это означает, что стоимость некоторых проектов может зависеть от внешних поставок, колебаний цен и логистических расходов. При масштабном строительстве такие факторы способны повлиять не только на бюджет, но и на сроки сдачи объектов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Построить – полдела. Главное, чтобы служило долго Отдельного внимания требует качество строительных работ.

С начала 2026 года 32% исследованных проб дорожно-строительных материалов на местных дорогах не соответствовали установленным требованиям.

Речь идёт именно о проверенных образцах, а не обо всех материалах, используемых в дорожном строительстве. Тем не менее результаты исследований показывают, насколько важен контроль качества при реализации инфраструктурных проектов.

Ведь новая дорога должна выдерживать годы эксплуатации, а школа или больница – обеспечивать безопасные и комфортные условия для людей. Если при строительстве допущены нарушения, исправлять их впоследствии может оказаться значительно дороже.

Поэтому вместе с увеличением объёмов финансирования необходимо усиливать технический надзор, обеспечивать прозрачность расходов и ответственность подрядчиков за выполненную работу.

Важна и открытость информации. Жители должны знать, какие объекты планируют построить в их городе или селе, сколько средств на них предусмотрено, кто отвечает за строительство и когда работы должны завершиться.

Предстоящая программа может дать серьёзный импульс развитию регионов, строительной отрасли и отечественного производства материалов. Но её главный результат будет виден не в финансовых отчётах. Успех «Халықтық құрылыс» определит то, насколько качественными и доступными окажутся новые школы, больницы, дороги и коммунальные объекты – и как долго они будут служить казахстанцам.