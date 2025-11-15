В Ташкенте состоялась грандиозная премьера оперы "Хан Сұлтан. Алтын Орда", представленная Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая, приуроченная к государственному визиту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, передаёт BAQ.KZ.

Постановка прошла на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои впервые и стала одним из самых ярких событий культурной жизни Центральной Азии. Премьеру посетила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, а также руководители министерств культуры стран региона и министр культуры Азербайджана.

Опера рассказывает драматическую историю власти, судьбы и выбора между традициями и переменами на фоне исторических событий Золотой Орды. Музыка Хамита Шангалиева в постановке известного режиссера Давида Ливерморе полностью погружает зрителя в эпоху Великого государства, создавая эффект живой исторической реконструкции.

Работа над постановкой стала примером международного научного сотрудничества: в проекте участвовали исследователи из Казахстана, России и Турции. Либретто оперы, созданное Маралтаем Ыбыраевым, основано на пьесе драматурга Алмаса Нусипа. Музыкальным руководителем выступил заслуженный деятель РК и главный дирижер Театра имени Абая Нуржан Байбусинов.

Премьера в Ташкенте стала не просто театральным событием, а настоящим диалогом казахской и узбекской истории и культуры, создавая художественный мост между двумя народами. До ташкентской сцены опера уже успешно шла в Алматы, Стамбуле и Казани, где вызвала восторг публики.