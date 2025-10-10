Трое братьев осуждены на 9 лет за тяжкое преступление в Туркестанской области
В Келесском районном суде Туркестанской области вынесен приговор по делу трёх братьев, обвиняемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая кражу и насильственные действия сексуального характера в отношении инвалида II группы, передает BAQ.KZ. Как сообщили в пресс-службе областного суда, один из братьев, Б., проник в дом своего родственника и похитил 41 миллион тенге. В тот же день он, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера. Позднее, по предварительному сговору с братьями Б. и Д., они вновь совершили аналогичное преступление.
Приговором суда от 8 октября 2025 года все трое признаны виновными и приговорены к девяти годам лишения свободы. В пользу потерпевшего также взыскано 5 миллионов тенге в качестве морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.
