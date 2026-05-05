Трое человек погибли при взрыве на заводе в Китае

Пострадали 25 человек.

Сегодня 2026, 00:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 00:21
Сегодня 2026, 00:21
171
Фото: Pixabay.com

Три человека погибли и еще 25 получили травмы в результате взрыва, произошедшего в понедельник на заводе по производству пиротехнических изделий в провинции Хунань в Центральном Китае, передает BAQ.KZ со ссылкой на китайские СМИ.

Как  сообщили в местном ведомстве по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел днем на предприятии по производству фейерверков в городском уезде Люян городского округа Чанша.

К месту происшествия прибыли сотрудники местных экстренных и пожарно-спасательных служб. 

 

Самое читаемое

Наверх