Трое человек погибли при взрыве на заводе в Китае

Три человека погибли и еще 25 получили травмы в результате взрыва, произошедшего в понедельник на заводе по производству пиротехнических изделий в провинции Хунань в Центральном Китае, передает BAQ.KZ со ссылкой на китайские СМИ.

Как сообщили в местном ведомстве по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел днем на предприятии по производству фейерверков в городском уезде Люян городского округа Чанша.

К месту происшествия прибыли сотрудники местных экстренных и пожарно-спасательных служб.