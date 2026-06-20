Трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре автомобиля в Актобе

В Актобе на территории автозаправочной станции произошел пожар, унесший жизни трех человек. Среди погибших — двое несовершеннолетних.

По данным экстренных служб, сообщение о возгорании автомобиля на улице Богенбай батыра поступило на пульт 112 поздним вечером 19 июня. На место незамедлительно были направлены подразделения пожарной службы.

Огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание и предотвратить распространение пламени на объекты автозаправочного комплекса. Полностью пожар был ликвидирован через несколько минут после прибытия спасателей.

После тушения в салоне автомобиля были обнаружены тела трех погибших. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По информации очевидцев, возле охваченной огнем машины находился мужчина, предположительно водитель автомобиля, который звал на помощь.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и все обстоятельства произошедшей трагедии. По факту инцидента проводятся необходимые следственные мероприятия.