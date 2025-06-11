В Темиртау трое детей оказались в полиции после опасной игры
Видео школьников на капоте ГАЗели вызвало резонанс в Казахстане.
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В социальных сетях появилось шокирующее видео, на котором трое детей, нарушая правила дорожного движения, цепляются за движущийся автомобиль марки ГАЗель и едут по проезжей части, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Ролик быстро вызвал широкий общественный резонанс.
Полицейские оперативно выяснили личности несовершеннолетних - ими оказались школьники 10–11 лет. Все трое были доставлены в отдел полиции вместе с родителями. Родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а сами школьники поставлены на внутришкольный учет для контроля.
В полиции подчеркнули, что именно родители несут основную ответственность за безопасность детей, а игры на дороге могут привести к трагическим последствиям.
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