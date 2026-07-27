Трое детей погибли от отравления бытовым газом в Махачкале

Трое детей погибли в Махачкале в результате отравления бытовым газом. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Дагестан.

Как пишут российские СМИ, по предварительным данным, трагедия произошла 25 июля в одном из домов на улице Бугленской. Дети, оставшись без присмотра, открыли газовый кран, расположенный в доступном для них месте. В результате они получили смертельное отравление.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования и обеспечению безопасности несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Расследование продолжается.