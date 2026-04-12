Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Астане
Еще одна женщина была госпитализирована в больницу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В районе Есиль города Астаны по улице Туркестан в ночь на сегодня произошёл пожар в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома, передает BAQ.kz.
Как сообщили в МЧС, после поступления вызова пожарные оперативно прибыли на место.
«По прибытии установлено открытое горение квартиры», — говорится в сообщении.
Во время тушения пожара спасатели вынесли из горящей квартиры женщину с ожогами и передали её бригаде скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована в многопрофильную городскую больницу №1.
На месте пожара были обнаружены тела троих несовершеннолетних.
Также спасатели эвакуировали 20 человек с верхних этажей дома, ещё около 40 жильцов смогли покинуть здание самостоятельно.
Пожар полностью ликвидирован. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
В акимате сообщили, что пострадавшей женщине и семье погибших будет оказана вся необходимая помощь.
«Ситуация находится на особом контроле», – подчеркнули в ведомстве.
