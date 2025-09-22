В результате удара израильского беспилотного летательного аппарата по жилым районам города Бинт-Джебейль на юге Ливана погибли пятеро человек, включая троих детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

По официальным данным, еще два человека получили ранения различной степени тяжести. Медицинские службы продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Удар произошёл на фоне продолжающейся напряжённости между Израилем и Ливаном, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, подписанное 27 ноября 2024 года. Согласно документу, Израиль обязался полностью вывести войска с территории южного Ливана. Однако, как заявляют ливанские официальные лица, израильская армия сохраняет контроль над пятью стратегическими высотами вблизи границы и регулярно нарушает условия перемирия.

По данным ливанских властей, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня зафиксировано более 4,3 тыс. нарушений со стороны Израиля. В результате этих атак погибли не менее 271 человека, еще 610 получили ранения.

Местные и международные наблюдатели выражают обеспокоенность эскалацией насилия, особенно в районах, где проживают мирные жители, включая семьи с детьми.