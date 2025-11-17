В Кокшетау трое детей 2016, 2017 и 2018 годов рождения провалились под тонкий лёд реки Кылшакты во время игры, передает BAQ.KZ.

Несчастья удалось избежать благодаря бдительности очевидца: мужчина вытащил детей из воды и передал их прибывшей бригаде скорой помощи.

Пострадавшие, получившие переохлаждение средней степени тяжести, были доставлены в многопрофильную областную детскую больницу, где после осмотра и необходимых процедур их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Сотрудники ДЧС сейчас ищут спасшего детей человека, чтобы представить его к государственной награде.

Тем временем жители региона продолжают игнорировать предупреждения о небезопасном льде. Только за последние четыре дня 35 человек привлечены к административной ответственности за выход на тонкий лёд по статье 412 КоАП РК.