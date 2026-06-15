Трое граждан Чехии погибли при столкновении яхты и катамарана у берегов Хорватии

Трагический инцидент произошел в Адриатическом море недалеко от хорватского города Сплит. В результате столкновения яхты и катамарана погибли трое граждан Чехии.

О происшествии сообщило агентство ČTK. По предварительным данным, на борту обоих судов находилось большое количество людей.

Гибель трех чешских граждан подтвердил руководитель консульского отдела посольства Чехии в Хорватии Штепан Шантручек. По его словам, после аварии несколько человек числятся пропавшими без вести.

В настоящее время в районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция. К поискам привлечены экстренные службы и морские подразделения.

Обстоятельства столкновения яхты и катамарана устанавливаются. Причины морской аварии пока официально не называются.