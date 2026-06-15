Трое граждан Чехии погибли при столкновении яхты и катамарана у берегов Хорватии
Несколько человек числятся пропавшими без вести.
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Трагический инцидент произошел в Адриатическом море недалеко от хорватского города Сплит. В результате столкновения яхты и катамарана погибли трое граждан Чехии.
О происшествии сообщило агентство ČTK. По предварительным данным, на борту обоих судов находилось большое количество людей.
Гибель трех чешских граждан подтвердил руководитель консульского отдела посольства Чехии в Хорватии Штепан Шантручек. По его словам, после аварии несколько человек числятся пропавшими без вести.
В настоящее время в районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция. К поискам привлечены экстренные службы и морские подразделения.
Обстоятельства столкновения яхты и катамарана устанавливаются. Причины морской аварии пока официально не называются.
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