Трое иностранцев попали в ДТП на трассе в Карагандинской области
МЧС спасли троих граждан Республики Узбекистан.
Сегодня, 12:10
Сегодня ночью в Карагандинской области на автодороге областного значения "Акой – С. Сейфуллина – Аксу – Аюлы – Актогай – Балхаш", вблизи села Жаланаш легковой автомобиль съехал в кювет, передаёт BAQ.KZ.
В салоне машины находились 3 человека — граждане Республики Узбекистан, которые в результате инцидента не получили серьёзных травм, но не смогли самостоятельно выбраться из сложного положения.
Спасатели оперативно прибыли на место, обеспечили безопасность участников и организовали буксировку. Сотрудники МЧС автомобиль был извлечён на очищенный участок дороги.
В медицинской помощи никто не нуждался.
