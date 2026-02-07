Сегодня ночью в Карагандинской области на автодороге областного значения "Акой – С. Сейфуллина – Аксу – Аюлы – Актогай – Балхаш", вблизи села Жаланаш легковой автомобиль съехал в кювет, передаёт BAQ.KZ.

В салоне машины находились 3 человека — граждане Республики Узбекистан, которые в результате инцидента не получили серьёзных травм, но не смогли самостоятельно выбраться из сложного положения.

Спасатели оперативно прибыли на место, обеспечили безопасность участников и организовали буксировку. Сотрудники МЧС автомобиль был извлечён на очищенный участок дороги.

В медицинской помощи никто не нуждался.