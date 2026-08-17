Опрос показал, сколько казахстанцев собираются голосовать 23 августа
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Почти три четверти опрошенных казахстанцев заявили о намерении принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа. Об этом сообщает Институт Демократии по итогам социологического исследования.
Опрос проводился с 20 июля по 6 августа 2026 года. В нем приняли участие 8 тыс. совершеннолетних жителей из 17 областей Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента.
На вопрос о том, планируют ли они голосовать на предстоящих парламентских выборах, 73,1% респондентов ответили утвердительно. Таким образом, о готовности прийти на выборы заявили примерно трое из четырех участников исследования.
За какие партии готовы голосовать
В рамках исследования респондентов также спросили об их партийных предпочтениях.
Согласно опубликованным результатам, 70,3% опрошенных заявили о готовности проголосовать за партию «Әділет». Остальные партии получили значительно меньшую поддержку:
- «Ауыл» — 5,6%;
- «Ақ жол» — 5%;
- Respublica — 4,9%;
- Общенациональная социал-демократическая партия — 4,2%;
- Народная партия — 3,9%;
- «Байтақ» — 0,6%.
Еще 1,6% респондентов намерены проголосовать против всех, а 3,9% пока не определились с выбором.
Как проводился опрос
Как сообщили в Институте Демократии, исследование проведено за счет собственных средств организации. Выборка сформирована с учетом места проживания, пола и возраста респондентов.
Заявленная статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% составляет не более ±1,1%.
В Институте также сообщили, что данные публикуются с письменным уведомлением Центральной избирательной комиссии от 13 июля 2026 года.
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