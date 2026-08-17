Опрос показал, сколько казахстанцев собираются голосовать 23 августа

Почти три четверти опрошенных казахстанцев заявили о намерении принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа. Об этом сообщает Институт Демократии по итогам социологического исследования.

Опрос проводился с 20 июля по 6 августа 2026 года. В нем приняли участие 8 тыс. совершеннолетних жителей из 17 областей Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

На вопрос о том, планируют ли они голосовать на предстоящих парламентских выборах, 73,1% респондентов ответили утвердительно. Таким образом, о готовности прийти на выборы заявили примерно трое из четырех участников исследования.

За какие партии готовы голосовать

В рамках исследования респондентов также спросили об их партийных предпочтениях.

Согласно опубликованным результатам, 70,3% опрошенных заявили о готовности проголосовать за партию «Әділет». Остальные партии получили значительно меньшую поддержку:

«Ауыл» — 5,6%;

«Ақ жол» — 5%;

Respublica — 4,9%;

Общенациональная социал-демократическая партия — 4,2%;

Народная партия — 3,9%;

«Байтақ» — 0,6%.

Еще 1,6% респондентов намерены проголосовать против всех, а 3,9% пока не определились с выбором.

Как проводился опрос

Как сообщили в Институте Демократии, исследование проведено за счет собственных средств организации. Выборка сформирована с учетом места проживания, пола и возраста респондентов.

Заявленная статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% составляет не более ±1,1%.

В Институте также сообщили, что данные публикуются с письменным уведомлением Центральной избирательной комиссии от 13 июля 2026 года.