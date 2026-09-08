Трое казахстанских триатлонистов поборются за медали финала Мировой серии в Испании

Казахстанские спортсмены примут участие в финале Мировой серии по триатлону, который пройдет в испанском Понтеведре с 23 по 27 сентября.

На международных соревнованиях страну представят Александр Тен, Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет. Казахстанская команда выступит в возрастных категориях U23 и среди юниоров.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете, финальный этап Мировой серии продлится до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Казахстан на Азиатских играх в Японии представят шесть триатлонистов.

Также казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев ранее одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии по триатлону в Астане.