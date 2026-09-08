Трое казахстанских триатлонистов поборются за медали финала Мировой серии в Испании
Казахстанская команда выступит в возрастных категориях U23 и среди юниоров.
8 Сентября 2026, 23:11
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8 Сентября 2026, 23:118 Сентября 2026, 23:11
29Фото: Pixabay.com
Казахстанские спортсмены примут участие в финале Мировой серии по триатлону, который пройдет в испанском Понтеведре с 23 по 27 сентября.
На международных соревнованиях страну представят Александр Тен, Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет. Казахстанская команда выступит в возрастных категориях U23 и среди юниоров.
Как отметили в Национальном олимпийском комитете, финальный этап Мировой серии продлится до 27 сентября.
Ранее сообщалось, что Казахстан на Азиатских играх в Японии представят шесть триатлонистов.
Также казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев ранее одержал победу на домашнем этапе Кубка Азии по триатлону в Астане.